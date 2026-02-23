14:34
Власть

Глава кабмина представил мэрии Манаса нового градоначальника

Председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев представил центральному аппарату мэрии Манаса нового градоначальника Абдупату Маткаликова.

кабмина
Фото кабмина. Абдупата Маткаликов

Как сообщили в пресс-службе кабмина, Адылбек Касымалиев обозначил приоритетные задачи — обеспечение устойчивого социально-экономического развития города, улучшение качества жизни населения, привлечение инвестиций и реализацию социально значимых проектов.

Напомним, 20 февраля предыдущий мэр Манаса Эрнисбек Ормоков освобожден от занимаемой должности. Он работал на этом посту с 2021 года. 

В тот же день распоряжением президента новым градоначальником назначен Абдупата Маткаликов.

Он родился 1 января 1964 года в Джалал-Абаде. В 2020-м выдвигался кандидатом в депутаты Жогорку Кенеша от политической партии «Мекенчил». В 2021 году также упоминался в списках кандидатов от партии «Ишеним» на парламентских выборах.
