Горсуд отменил приговор бывшему мэру Токмока. Дело направлено на пересмотр

Бишкекский городской суд отменил приговор Октябрьского районного суда столицы в отношении бывшего мэра Токмока Максата Нусувалиева. Уголовное дело направлено на новое рассмотрение в районный суд.

Как сообщили в Бишкекском горсуде, Нусувалиев и другие фигуранты дела освобождены из-под стражи.

В отношении них избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Ранее Октябрьский районный суд признал Максата Нусувалиева виновным и приговорил его к 13 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Еще трое обвиняемых получили по 12 лет лишения свободы, один — 11 лет.

Напомним, 24 июня 2025 года мэра Токмока Максата Нусувалиева задержали во время совещания с участием тогда главы ГКНБ Камчыбека Ташиева. Вместе с ним задержаны начальник управления муниципальной собственности мэрии и руководитель подрядной компании. Следствие заявило о возможной коррупции при благоустройстве городского парка и ремонте спортивной школы.

Максат Нусувалиев назначен мэром Токмока в мае 2023-го. До этого он возглавлял департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры мэрии Бишкека.