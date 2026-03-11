10:54
USD 87.45
EUR 101.83
RUB 1.12
Происшествия

Горсуд отменил приговор бывшему мэру Токмока. Дело направлено на пересмотр

Бишкекский городской суд отменил приговор Октябрьского районного суда столицы в отношении бывшего мэра Токмока Максата Нусувалиева. Уголовное дело направлено на новое рассмотрение в районный суд.

Как сообщили в Бишкекском горсуде, Нусувалиев и другие фигуранты дела освобождены из-под стражи. 

В отношении них избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Читайте по теме
Задержание мэра Токмака. Подробности от ГКНБ

Ранее Октябрьский районный суд признал Максата Нусувалиева виновным и приговорил его к 13 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Еще трое обвиняемых получили по 12 лет лишения свободы, один — 11 лет.

Напомним, 24 июня 2025 года мэра Токмока Максата Нусувалиева задержали во время совещания с участием тогда главы ГКНБ Камчыбека Ташиева. Вместе с ним задержаны начальник управления муниципальной собственности мэрии и руководитель подрядной компании. Следствие заявило о возможной коррупции при благоустройстве городского парка и ремонте спортивной школы.

Максат Нусувалиев назначен мэром Токмока в мае 2023-го. До этого он возглавлял департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры мэрии Бишкека.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/365438/
просмотров: 477
Версия для печати
Материалы по теме
В Токмоке сменился мэр. Вместо Алтынбека Эргешова назначен Кутпидин Шакиров
В 2025 году в Бишкеке возросло количество обращений в суды
Мэр Канта Улан Майлибашев подал в отставку
«Вазелина» обвиняют в коррупции: дело против экс-сотрудника ГКНБ передано в суд
В Токмоке задержаны двое подозреваемых в незаконном обороте оружия
Глава кабмина представил мэрии Манаса нового градоначальника
Жесткий разбор на коллегии судебного департамента: за что сделали выговор
Юрист подала в Конституционный суд обращение о сроке президентских полномочий
Активистки в Бишкеке оспаривают ограничение митингов
По маршруту Бишкек — Токмок усилено автобусное сообщение
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане ночью зафиксировали землетрясение магнитудой около трех баллов В Кыргызстане ночью зафиксировали землетрясение магнитудой около трех баллов
Сын убитого верховного лидера Ирана Моджтаба Хаменеи ранен при атаке&nbsp;&mdash; СМИ Сын убитого верховного лидера Ирана Моджтаба Хаменеи ранен при атаке — СМИ
Атака на&nbsp;Иран. Президент ОАЭ заявил, что страна находится &laquo;в&nbsp;состоянии войны&raquo; Атака на Иран. Президент ОАЭ заявил, что страна находится «в состоянии войны»
Землетрясение магнитудой 4&nbsp;балла произошло недалеко от&nbsp;столицы Кыргызстана Землетрясение магнитудой 4 балла произошло недалеко от столицы Кыргызстана
Бизнес
Выгода и&nbsp;безлимит для каждого: MEGA представляет новый тариф &laquo;Семейный Плюс&raquo; Выгода и безлимит для каждого: MEGA представляет новый тариф «Семейный Плюс»
Фермеры Кыргызстана! Готовы доказать, кто лучший? Фермеры Кыргызстана! Готовы доказать, кто лучший?
Акция от&nbsp;Royal Central Park: дополнительная скидка 5&nbsp;процентов Акция от Royal Central Park: дополнительная скидка 5 процентов
MEGA поздравила первых абонентов-женщин с&nbsp;Международным женским днем MEGA поздравила первых абонентов-женщин с Международным женским днем
11 марта, среда
10:50
Парламент одобрил кандидатуру Канатбека Чыныбаева на пост главы МЧС Парламент одобрил кандидатуру Канатбека Чыныбаева на по...
10:42
Депутатская группа «Адилет Кыргызстан» сменила название на «Ишеним»
10:42
Китай и Северная Корея впервые за шесть лет запускают пассажирские поезда
10:35
Горсуд отменил приговор бывшему мэру Токмока. Дело направлено на пересмотр
10:35
В Караколе взыскано более 14 миллионов сомов задолженности по госкредиту