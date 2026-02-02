В городе Ош открыли роддом после капремонта

В Ошской межобластной объединенной клинической больнице официально открыли родильный стационар после завершения капитального ремонта.
По данным пресс-центра Минздрава, роддом построен и введен в эксплуатацию в 1968 году. С того времени капитальный ремонт ни разу не проводился, осуществлялись лишь периодические косметические обновления. Капитальный ремонт начали в июне 2025 года.
Он проведен в отделениях реанимации, патологии беременных, совместного пребывания матери и ребенка, реанимации новорожденных, родильном и приемное отделениях, а также операционных залах, центральной стерилизационной и клинико-лабораторном отделении.
В стационаре установлена централизованная кислородная станция, обустроены дополнительные операционные залы и созданы комфортные условия в палатах для пациентов.
Обновлены инженерные системы здания: канализация, водоснабжение, отопление, электроснабжение, а также кровля, фасад и другие элементы. Кроме того, организован зал ожидания для родственников и сопровождающих пациентов.
Ежегодно в родильном стационаре Ошской межобластной клинической больницы на свет появляется 9-10 тысяч новорожденных, медицинскую помощь получают примерно 20 тысяч беременных.
Медучреждение также служит учебно-методическим центром для акушеров-гинекологов.