Общество

В Таласе выявлены нарушения при модернизации родильного дома

Таласское региональное управление Государственного департамента архитектурно-строительного контроля при Министерстве строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства КР продолжает осуществлять контроль за строительными объектами.

В рамках проверки установлено, что на объекте модернизации двухэтажного областного родильного дома, расположенного в городе Таласе по адресу: улица Бердике Баатыра, № 1, были выявлены нарушения строительных требований. Кроме того, установлено грубое несоблюдение правил поэтапного приемочного контроля выполняемых работ.

По результатам проверки на подрядную организацию ОсОО «НакСтрой» наложен штраф в размере 200  тысяч сомов в соответствии с Кодексом о нарушениях. Подрядчику также выдано письменное предписание об устранении выявленных недостатков.
