09:51
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Власть

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прилетел в Чолпон-Ату

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Кыргызстан с официальным визитом. Самолет главы российской дипломатии приземлился в аэропорту Чолпон-Аты сегодня ночью.

пресс-службы МИД РФ
Фото пресс-службы МИД РФ

Напомним, в рамках поездки у Сергея Лаврова запланированы встреча с президентом Садыром Жапаровым и переговоры с главой внешнеполитического ведомства республики Жээнбеком Кулубаевым.

Глава МИД РФ также примет участие в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) государств — участников Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Как сообщала ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, в ходе встреч будут рассмотрены вопросы сотрудничества в политической, торгово-экономической, военно-технической, культурно-гуманитарной и других областях в контексте дальнейшего расширения многоплановых российско-киргизских связей. Состоится также обмен мнениями по наиболее актуальным вопросам региональной и глобальной повестки дня, о путях развития евразийской интеграции.
Ссылка: https://24.kg/vlast/334599/
просмотров: 498
Версия для печати
Материалы по теме
Глава МИД России Сергей Лавров посетит Кыргызстан с официальным визитом
Переговоры РФ и Украины: Лавров назвал встречу в Ватикане нереалистичной
Глава МИД РФ назвал Трампа единственным лидером, согласным с риторикой Москвы
Лавров заявил, что Россия незаинтересована в сокращении числа трудовых мигрантов
Двенадцатичасовые переговоры с США в Эр-Рияде прокомментировал глава МИД России
МИД РФ выступил против введения визового режима со странами Центральной Азии
Глава МИД России и госсекретарь США обсудили подготовку встречи Трампа и Путина
Глава МИД России Сергей Лавров посетит с визитом Кыргызстан
Украина, переговоры, ядерная угроза. Глава МИД РФ дал интервью Такеру Карлсону
Россия готовит второй саммит со странами Центральной Азии — глава МИД РФ
Популярные новости
Назначен новый мэр Токмака Назначен новый мэр Токмака
Парламент Ирана проголосовал за&nbsp;приостановку сотрудничества с&nbsp;МАГАТЭ Парламент Ирана проголосовал за приостановку сотрудничества с МАГАТЭ
О&nbsp;необходимости развивать русский язык в&nbsp;странах СНГ заявил Алексей Оверчук О необходимости развивать русский язык в странах СНГ заявил Алексей Оверчук
Уволены начальники пяти МТУ: мэр Бишкека принял жесткие меры после проверки Уволены начальники пяти МТУ: мэр Бишкека принял жесткие меры после проверки
Бизнес
Новый рейс из&nbsp;Алматы в&nbsp;Тамчи открыла &laquo;Асман Эйрлайнс&raquo; Новый рейс из Алматы в Тамчи открыла «Асман Эйрлайнс»
Какой вы&nbsp;покупатель? Тест Какой вы покупатель? Тест
Проведите выходные с&nbsp;большим футболом&nbsp;&mdash; смотрите вместе с&nbsp;Saima + O!TV Проведите выходные с большим футболом — смотрите вместе с Saima + O!TV
Это возможно? Как наши сограждане получают кредиты в&nbsp;России Это возможно? Как наши сограждане получают кредиты в России
29 июня, воскресенье
09:30
Температурные рекорды. Самым теплым 29 июня в Бишкеке было в 2022 году Температурные рекорды. Самым теплым 29 июня в Бишкеке б...
09:15
Привокзальная платная парковка в аэропорту «Манас» больше не работает: ремонт
09:00
Неделя-24. В Токмаке задержали мэра, а в Бишкеке повысили налог на жилье
08:56
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прилетел в Чолпон-Ату
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
28 июня, суббота
23:47
В Канаде нашли камни возрастом 4,16 миллиарда лет — одни из древнейших на Земле
23:22
Мгновения жизни. Красота Кыргызстана в фото и видео читателей 24.kg
22:22
МВД провело профилактику домашнего насилия среди сотрудников Минкультуры
22:06
После обращения к Камчыбеку Ташиеву в Токмаке начали строить спорткомплекс
22:03
Руководство телеканала «Апрель» сделало обращение перед своим закрытием