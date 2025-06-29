Министр иностранных дел России Сергей Лавров прилетел в Чолпон-Ату

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Кыргызстан с официальным визитом. Самолет главы российской дипломатии приземлился в аэропорту Чолпон-Аты сегодня ночью.

Фото пресс-службы МИД РФ

Напомним, в рамках поездки у Сергея Лаврова запланированы встреча с президентом Садыром Жапаровым и переговоры с главой внешнеполитического ведомства республики Жээнбеком Кулубаевым.

Глава МИД РФ также примет участие в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) государств — участников Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Как сообщала ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, в ходе встреч будут рассмотрены вопросы сотрудничества в политической, торгово-экономической, военно-технической, культурно-гуманитарной и других областях в контексте дальнейшего расширения многоплановых российско-киргизских связей. Состоится также обмен мнениями по наиболее актуальным вопросам региональной и глобальной повестки дня, о путях развития евразийской интеграции.