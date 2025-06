Содействие трудоустройству кыргызстанцев в Корее окажет профильный институт

В Министерстве труда, социального обеспечения и миграции подписали меморандум о взаимопонимании между центром по трудоустройству граждан за рубежом и Глобальным институтом развития и подготовки кадров Республики Корея (Global Talent Education and Development Agency Co., Ltd.).

Сотрудничество направлено на содействие трудоустройству кыргызстанцев в Корее, а также на развитие профессионального обмена в области занятости, миграции и профессионального образования.

Глава ведомства Равшанбек Сабиров подчеркнул, что подписание меморандума отражает стремление Кыргызстана к созданию эффективной системы подготовки кадров, соответствующей международным стандартам.