10:25
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Власть

Содействие трудоустройству кыргызстанцев в Корее окажет профильный институт

В Министерстве труда, социального обеспечения и миграции подписали меморандум о взаимопонимании между центром по трудоустройству граждан за рубежом и Глобальным институтом развития и подготовки кадров Республики Корея (Global Talent Education and Development Agency Co., Ltd.).

Сотрудничество направлено на содействие трудоустройству кыргызстанцев в Корее, а также на развитие профессионального обмена в области занятости, миграции и профессионального образования.

Глава ведомства Равшанбек Сабиров подчеркнул, что подписание меморандума отражает стремление Кыргызстана к созданию эффективной системы подготовки кадров, соответствующей международным стандартам.  
Ссылка: https://24.kg/vlast/334365/
просмотров: 122
Версия для печати
Материалы по теме
Новые случаи мошенничества с трудоустройством за рубежом зафиксировали в КР
Корейский фонд помог провести 452 операции детям с врожденными пороками сердца
Потерял трудовую книжку. Как доказать свой стаж?
Посольство Кыргызстана в Корее переехало в новое здание
Строгая дисциплина и организованность. Как Амаль строит карьеру в Южной Корее
Кыргызстан и Корея запускают совместное производство органических удобрений
Чеджудо — остров, где природа и технологии говорят на одном языке
Всемирная конференция журналистов прошла в Сеуле
В Бишкеке построят новое здание Нацгоспиталя за $110 миллионов
МЧС хочет купить два вертолета на кредитные деньги, выделяемые Кореей
Популярные новости
В&nbsp;Баткене учительница преподавала урок одновременно двум классам, сидя у&nbsp;порога В Баткене учительница преподавала урок одновременно двум классам, сидя у порога
Омурбек Текебаев посоветовал Шаирбеку Ташиеву баллотироваться на&nbsp;второй срок Омурбек Текебаев посоветовал Шаирбеку Ташиеву баллотироваться на второй срок
Назначен новый мэр Токмака Назначен новый мэр Токмака
Суд в&nbsp;США разрешил Дональду Трампу депортировать мигрантов в&nbsp;третьи страны Суд в США разрешил Дональду Трампу депортировать мигрантов в третьи страны
Бизнес
Получите 30&nbsp;процентов кешбэка реальными деньгами при оформлении ОСАГО в&nbsp;BakAi Получите 30 процентов кешбэка реальными деньгами при оформлении ОСАГО в BakAi
Bakai Bank поддержит космическое событие года&nbsp;&mdash; форум &laquo;Путь к&nbsp;бесконечности&raquo; Bakai Bank поддержит космическое событие года — форум «Путь к бесконечности»
Optima24 стало еще удобнее и&nbsp;безопаснее: обновление, созданное с&nbsp;заботой о&nbsp;вас Optima24 стало еще удобнее и безопаснее: обновление, созданное с заботой о вас
Бесплатный &laquo;Яндекс Плюс&raquo; в&nbsp;твоем тарифе&nbsp;&mdash; &laquo;Переходи на&nbsp;O! Комбо&raquo; Бесплатный «Яндекс Плюс» в твоем тарифе — «Переходи на O! Комбо»
27 июня, пятница
10:23
В Кыргызстане проходит Международный Иссык-Кульский электоральный форум В Кыргызстане проходит Международный Иссык-Кульский эле...
10:13
Содействие трудоустройству кыргызстанцев в Корее окажет профильный институт
10:08
В Токмаке трое парней проникли в дом и вынесли крупную сумму денег
10:07
На оценку качества первичной медико-санитарной помощи потратят 3 миллиона сомов
10:02
Государству возвращен бывший автопарк с участком в Лейлеке