Заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов заявил, что ВВП Кыргызстана в этом году движется к 10,5 процента. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Выступая в Чолпон-Ате на электоральном форуме, чиновник подчеркнул, что рост ВВП достигнут благодаря усилиям президента Садыра Жапарова.

По его словам, Кыргызская Республика гордится достигнутым прогрессом в обеспечении свободных и справедливых выборов, получивших международное признание.

«Под руководством главы государства страна уверенно встала на путь стремительного подъема. Доходы государственного бюджета утроились, экономика удвоилась, а рост ВВП на протяжении трех лет превышает 9 процентов. В этом году мы уверенно движемся к отметке 10,5 процента», — сказал Эдиль Байсалов.

«Сегодняшний Кыргызстан — это государство, где власть народная, курс един, а достижения зримы: строятся дороги, школы, больницы, тысячи семей заселяются в новое жилье», — добавил зампред кабмина.

Кроме того, он отметил Программу национального развития до 2030 года и новую избирательную реформу, предполагающую переход к многомандатным округам и обязательную 30-процентную квоту для женщин.

В завершение Эдиль Байсалов выразил уверенность в том, что форум придаст новый импульс международному сотрудничеству в области избирательных технологий, инклюзивности и открытости выборов.