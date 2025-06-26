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Власть

ВВП Кыргызстана движется к отметке 10,5 процента — Эдиль Байсалов

Заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов заявил, что ВВП Кыргызстана в этом году движется к 10,5 процента. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Выступая в Чолпон-Ате на электоральном форуме, чиновник подчеркнул, что рост ВВП достигнут благодаря усилиям президента Садыра Жапарова.

«Под руководством главы государства страна уверенно встала на путь стремительного подъема. Доходы государственного бюджета утроились, экономика удвоилась, а рост ВВП на протяжении трех лет превышает 9 процентов. В этом году мы уверенно движемся к отметке 10,5 процента», — сказал Эдиль Байсалов.

По его словам, Кыргызская Республика гордится достигнутым прогрессом в обеспечении свободных и справедливых выборов, получивших международное признание.

«Сегодняшний Кыргызстан — это государство, где власть народная, курс един, а достижения зримы: строятся дороги, школы, больницы, тысячи семей заселяются в новое жилье», — добавил зампред кабмина.

Кроме того, он отметил Программу национального развития до 2030 года и новую избирательную реформу, предполагающую переход к многомандатным округам и обязательную 30-процентную квоту для женщин.

В завершение Эдиль Байсалов выразил уверенность в том, что форум придаст новый импульс международному сотрудничеству в области избирательных технологий, инклюзивности и открытости выборов.

Справка 24.kg

В Чолпон-Ате 26-27 июня проходит Иссык-Кульский электоральный форум на тему «Современные подходы к электоральному участию: от теории к практике».

Он организован Центральной комиссией по выборам и проведению референдумов. В мероприятии принимают участие представители избирательных органов стран СНГ, Турции, Эстонии, Монголии, международных организаций и гражданского общества.

В рамках форума проходят пленарные заседания, круглые столы и демонстрация избирательного оборудования.
Ссылка: https://24.kg/vlast/334312/
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26 июня, четверг
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