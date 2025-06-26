Заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов заявил, что ВВП Кыргызстана в этом году движется к 10,5 процента. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.
Выступая в Чолпон-Ате на электоральном форуме, чиновник подчеркнул, что рост ВВП достигнут благодаря усилиям президента Садыра Жапарова.
По его словам, Кыргызская Республика гордится достигнутым прогрессом в обеспечении свободных и справедливых выборов, получивших международное признание.
«Сегодняшний Кыргызстан — это государство, где власть народная, курс един, а достижения зримы: строятся дороги, школы, больницы, тысячи семей заселяются в новое жилье», — добавил зампред кабмина.
Кроме того, он отметил Программу национального развития до 2030 года и новую избирательную реформу, предполагающую переход к многомандатным округам и обязательную 30-процентную квоту для женщин.
В завершение Эдиль Байсалов выразил уверенность в том, что форум придаст новый импульс международному сотрудничеству в области избирательных технологий, инклюзивности и открытости выборов.
Справка 24.kg
В Чолпон-Ате 26-27 июня проходит Иссык-Кульский электоральный форум на тему «Современные подходы к электоральному участию: от теории к практике».
Он организован Центральной комиссией по выборам и проведению референдумов. В мероприятии принимают участие представители избирательных органов стран СНГ, Турции, Эстонии, Монголии, международных организаций и гражданского общества.
В рамках форума проходят пленарные заседания, круглые столы и демонстрация избирательного оборудования.