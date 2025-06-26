Спикер Нурланбек Тургунбек уулу не согласен с тем, что Жогорку Кенеш ослаб

Парламент Кыргызстана и сегодня влиятелен и силен. Об этом на церемонии закрытия четвертой сессии Жогорку Кенеша VII созыва заявил спикер Нурланбек Тургунбек уулу.

Он отметил, что не согласен с мнением некоторых о том, что парламент ослаб.

«Есть те, кто считает, что парламент выполняет свои конституционные обязательства. В то же время некоторые придерживаются мнения о том, что Жогорку Кенеш ослаб и он не такой, каким был прежде. Я не согласен с этим. Все вопросы государственного значения решаются здесь. Если вопросы здесь не решились, не были озвучены, то они не будут реализованы. Президент Садыр Жапаров на прошлой неделе на этой трибуне отметил, что роль парламента в проводимых реформах, достигнутых успехах, в строительстве нового Кыргызстана большая. Поэтому мы не обижаемся на слова небольшой группы людей, гражданских обществ, которые всегда высказывают негативные мнения, и политических групп. Для нас важна оценка всего кыргызского народа и наших избирателей», — сказал Нурланбек Тургунбек уулу.

Парламент не ослаб. Он и сегодня влиятелен и силен. Сегодня мы работаем, руководствуясь принципом единства, действуя со всеми ветвями власти в согласии и дружбе, чтобы внести вклад в будущее нашей страны. Нурланбек Тургунбек уулу

Спикер отметил, что легко в Жогорку Кенеше развернуть политические игры, создать интригу, противостояние между ветвями власти, как того хотят некоторые.

«Но мы этого не хотим», — заявил торага.

Сегодня, 26 июня, состоялась церемония закрытия четвертой сессии Жогорку Кенеша VII созыва. Депутаты ушли на каникулы до сентября.