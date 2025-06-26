Завершилась четвертая сессия Жогорку Кенеша. Депутаты ушли на каникулы

Сегодня, 26 июня, состоялась церемония закрытия четвертой сессии Жогорку Кенеша VII созыва. Депутаты ушли на каникулы до сентября.

Спикер Нурланбек Тургунбек уулу отметил, что эта сессия была наполнена очень важными, серьезными событиями. В стране с официальным визитом побывали руководители и члены парламентов Турции, Казахстана, Узбекистана и России.

«В июле ожидается прибытие представители Всекитайского собрания народных представителей (парламента) КНР. Наша парламентская делегация также посетила несколько стран», — рассказал торага.

Нурланбек Тургунбек уулу отметил, что в отношении Жогорку Кенеша высказываются и уместные и неусместные комментарии.

«Тем не менее нас избрал народ. Мы передаем глас населения открыто, четко и полноценно. И хорошо выполняем свою основную функцию по принятию законов. Парламент выполняют свою работу достойно в рамках своих полномочий, прописанных в Конституции», — сказал он.

В заключение спикер пожелал депутатам хорошо провести каникулы и отдохнуть.