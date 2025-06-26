Дверные замки за 3 тысячи сомов. Депутат о возможной коррупции на Иссык-Куле

На заседании Жогорку Кенеша депутат Эрулан Кокулов рассказал о возможных коррупционных схемах в айыл окмоту айыльного аймака Шайыбек ата Иссык-Кульской области.

По его словам, он заметил завышение цен на строительные материалы в сметах.

«Например, нужно проверить канал Таш-Канал в бывшем селе Чон-Сары-Ой. Стоимость водного объекта указана как 9,5 миллиона сомов. Но там будто не проводились работы на эти деньги. Кроме того, в трех селах проводили освещение, но везде цены завысили. В школе села Бает дверные замки, которые стоят 400 сомов, указали как 3 тысячи сомов», — рассказал Эрулан Кокулов.

Он добавил, что выпустит видеоролик, где подробно расскажет о вышеперечисленных фактах.