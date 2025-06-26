О необходимости развивать русский язык в странах СНГ заявил Алексей Оверчук

Без общего языка, интересов и понимания друг друга невозможно развитие гуманитарных связей, заявил, выступая в Государственной думе, заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук.

Фото пресс-службы Госдумы РФ

Встреча с депутатами была посвящена развитию сотрудничества со странами СНГ в гуманитарной сфере и укреплению общих традиционных духовно-нравственных ценностей. Алексей Оверчук подробно остановился на развитии русского языка как языке межнационального общения в странах СНГ.

«Существование нашего общего цивилизационного пространства, которое скрепляет общий для всех стран Содружества язык межнационального общения, русский язык, является нашим несомненным преимуществом, которое позволяет нам вместе развиваться. Правительство Российской Федерации работает по всем направлениям гуманитарного сотрудничества.

В первую очередь это, конечно, поддержка и продвижение русского языка за рубежом. Язык не только лежит в основе человеческого общения. Язык делает нас теми, кто мы есть. Формирование нас как личностей зависит от того, какие книги мы читаем, по каким учебникам учимся, кто нам преподает, какие учителя, в какой среде мы воспитываемся, как на нас воздействует культура, спорт, здравоохранение, средства массовой информации. Фактически мы говорим о воспитании человека, и сегодня мы этот подход начали реализовывать в странах СНГ, начиная от детского сада и до его становления как востребованного обществом профессионала», — сказал он.

Замглавы российского правительства отметил роль президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, который ранее предложил создать международную организацию по русскому языку, которая будет заниматься вопросами его продвижения и поддержки.

По словам Алексея Оверчука, принципиальное место в работе сегодня отводится школам, работающим в зарубежных странах в соответствии с российскими образовательными стандартами.

«Наше присутствие сегодня очень заметно в Туркмении, Таджикистане, Кыргызстане», — сказал он и отметил, что за последние пять лет число российских учителей за рубежом выросло в 5,5 раза.

Замглавы правительства РФ также добавил, что российское высшее образование пользуется популярностью у стран СНГ.

За последние пять лет количество квот для иностранных студентов, в первую очередь для стран СНГ, увеличилось в 1,8 раза. Почти 250 тысяч студентов из стран Содружества сегодня обучается в России.

Он подчеркнул, что в девяти странах ближнего зарубежья, включая Монголию, открыты 30 филиалов лучших российских вузов. Наибольший интерес наблюдается в Узбекистане. Особой популярностью пользуются Российско-Славянские университеты.