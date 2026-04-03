ШОС направила ноту о получении статуса наблюдателя в СНГ

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) направила официальную ноту о намерении получить статус наблюдателя при Содружестве Независимых Государств (СНГ). Об этом сообщил генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев в интервью российским СМИ.

По его словам, решение носит скорее формальный характер, поскольку взаимодействие между организациями уже давно налажено. «Мы просто оформляем это сотрудничество в новом статусе», — отметил он.

Речь идет о расширении формата СНГ+, который был учрежден ранее. Он предусматривает возможность участия внешних организаций и стран в работе Содружества в качестве наблюдателей.

Ожидается, что решение о предоставлении статуса будет принято после согласования на уровне внешнеполитических ведомств стран Содружества.

В СНГ подчеркивают, что оформление статуса наблюдателя должно усилить координацию между двумя крупнейшими региональными объединениями и повысить эффективность совместных проектов.