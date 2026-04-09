Власть

Вице-премьер России Алексей Оверчук посетил Кыргызстан с рабочим визитом

Председатель кабинета министров Кыргызской Республики Адылбек Касымалиев встретился с заместителем главы правительства Российской Федерации Алексеем Оверчуком, прибывшим в страну с рабочим визитом.

В ходе встречи был обсужден широкий комплекс вопросов двустороннего сотрудничества в торгово-экономической сфере и других направлениях. В рамках переговоров также были рассмотрены вопросы предстоящего заседания кыргызско-российской Межправительственной комиссии.

Стороны отметили важность укрепления дальнейшего взаимодействия по приоритетным для двух стран направлениям в духе углубленного стратегического партнерства.
