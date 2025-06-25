Визит президента Кыргызстана в Малайзию. Какие документы подписаны

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров и премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим подписали заявление об укреплении стратегического сотрудничества.

Кроме того, по официальным данным, подписаны и другие документы:

— меморандум о взаимопонимании между кабинетом министров Кыргызской Республики и правительством Малайзии о сотрудничестве в сфере туризма;

— меморандум о взаимопонимании между кабинетом министров Кыргызской Республики и правительством Малайзии по сотрудничеству в области цифровой трансформации и кибербезопасности;

— меморандум о взаимопонимании между кабинетом министров Кыргызской Республики и правительством Малайзии по сотрудничеству в области высшего образования;

— меморандум о взаимопонимании между кабинетом министров Кыргызской Республики и правительством Малайзии о сотрудничестве в области здравоохранения;

— обмен Нотами об установлении сотрудничества между кабинетом министров Кыргызской Республики и правительством Малайзии в области молодежной политики;

— обмен Нотами о сотрудничестве между Министерством иностранных дел Кыргызской Республики и Министерством иностранных дел Малайзии о сотрудничестве в области подготовки дипломатов и научного обмена;

— обмен письмами о намерении между Генеральной прокуратурой Кыргызской Республики и Генеральной прокуратурой Малайзии по сотрудничеству в области взаимной правовой помощи по уголовным делам;

— меморандум о взаимопонимании между Национальным институтом стратегических инициатив при президенте КР (НИСИ) и Институтом стратегических и международных исследований Малайзии (ISIS);

— меморандум о взаимопонимании между Центром развития и продвижения экспорта «Кыргыз Экспорт» при Министерстве экономики и коммерции КР и Корпорацией по развитию внешней торговли Малайзии (MATRADE);

— меморандум о взаимопонимании между Торгово-промышленной палатой Кыргызской Республики и Национальной торгово-промышленной палатой Малайзии.

Президент Садыр Жапаров сообщил, что «пригласил уважаемого премьер-министра с государственным визитом в Кыргызстан. Удобные сроки визита будут согласованы по дипломатическим каналам».