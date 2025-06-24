Депутаты исключили переводные экзамены в школах из законопроекта о госязыке

Члены парламентского комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту исключили из законопроектов по вопросам применения государственного языка норму о переводных экзаменах в школах по кыргызскому языку.

Отметим, Нацкомиссия по госязыку и языковой политике предлагала в законе закрепить введение в общеобразовательных организациях письменных и устных переводных (из класса в класс) и выпускных экзаменов в организациях среднего и высшего профессионального образования вступительные и выпускные экзамены, а в организациях начального профессионального образования — выпускные экзамены по кыргызскому языку.

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«Я и мой коллега Сеид Атамбаев предлагаем: пусть тесты по кыргызскому языку сдают, но результат пусть определяет уровень владения языков, а не должно становиться основанием для перевода или неперевода (оставление) в следующий класс», — сказал Дастан Бекешев.

Замминистра просвещения Надира Джусупбекова пояснила, что переводные тесты по госязыку не отстраняют ребенка от учебы.

«Они лишь выявляют какие проблемы есть в методике преподавания, уровень владения языком и цель — не оставить ученика на второй год, а получить информацию о недостатках и работать над ними», — сказала чиновница.

В январе 2025 года переводные экзамены по госязыку Министерство просвещения внедрило во всех общеобразовательных организациях страны, независимо от формы собственности и языка обучения. Экзамен в этом году прошли учащиеся 5-х и 6-х классов в школах с кыргызским, русским, узбекским и таджикским языками обучения. С 2025/26 учебного года это коснется учащихся 7-8-х и 10-х классов.