14:10
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Власть

Депутаты исключили переводные экзамены в школах из законопроекта о госязыке

Члены парламентского комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту исключили из законопроектов по вопросам применения государственного языка норму о переводных экзаменах в школах по кыргызскому языку.

Отметим, Нацкомиссия по госязыку и языковой политике предлагала в законе закрепить введение в общеобразовательных организациях письменных и устных переводных (из класса в класс) и выпускных экзаменов в организациях среднего и высшего профессионального образования вступительные и выпускные экзамены, а в организациях начального профессионального образования — выпускные экзамены по кыргызскому языку.

Читайте по теме
Популизм или реальные меры? О новых требованиях к знанию государственного языка

«Я и мой коллега Сеид Атамбаев предлагаем: пусть тесты по кыргызскому языку сдают, но результат пусть определяет уровень владения языков, а не должно становиться основанием для перевода или неперевода (оставление) в следующий класс», — сказал Дастан Бекешев.

Замминистра просвещения Надира Джусупбекова пояснила, что переводные тесты по госязыку не отстраняют ребенка от учебы.

«Они лишь выявляют какие проблемы есть в методике преподавания, уровень владения языком и цель — не оставить ученика на второй год, а получить информацию о недостатках и работать над ними», — сказала чиновница.

В январе 2025 года переводные экзамены по госязыку Министерство просвещения внедрило во всех общеобразовательных организациях страны, независимо от формы собственности и языка обучения. Экзамен в этом году прошли учащиеся 5-х и 6-х классов в школах с кыргызским, русским, узбекским и таджикским языками обучения. С 2025/26 учебного года это коснется учащихся 7-8-х и 10-х классов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/333912/
просмотров: 418
Версия для печати
Материалы по теме
Выборы на носу? Депутат Бекешев: Парламент рассмотрит около 60 законопроектов
Перевод начальной школы на госязык. Законопроект зарегистрирован в ЖК
Торага Жогорку Кенеша заложил капсулу под строительство школы в Ноокате
Пожар в селе Гульча. Пострадавшим передали денежные сертификаты
Парламент принял законопроект о снижении налоговой нагрузки в третьем чтении
Депутаты попросят информацию у министра энергетики о вчерашнем блэкауте
ЖК утвердил состав Совета по делам правосудия. В него вошел и Балбак Тулобаев
84 миллиона сомов ежегодно: кемпир-абадский закон вынесли на обсуждение
Жогорку Кенеш одобрил проект Цифрового кодекса в третьем чтении
Парламент принял законопроект ГКНБ о кандидатах на пост президента и депутата
Популярные новости
Планируется визит президента России Владимира Путина в&nbsp;Кыргызстан&nbsp;&mdash; Беглов Планируется визит президента России Владимира Путина в Кыргызстан — Беглов
Обновленные правила техосмотра и&nbsp;регистрации авто: что изменится для водителей Обновленные правила техосмотра и регистрации авто: что изменится для водителей
В&nbsp;Баткене учительница преподавала урок одновременно двум классам, сидя у&nbsp;порога В Баткене учительница преподавала урок одновременно двум классам, сидя у порога
Депутат ЖК&nbsp;Жаныбек Кыдыкбаев просит проверить всех граждан на&nbsp;наркотики Депутат ЖК Жаныбек Кыдыкбаев просит проверить всех граждан на наркотики
Бизнес
KOICA провела тренинг по&nbsp;безопасности и&nbsp;оценку деятельности волонтеров WFK KOICA провела тренинг по безопасности и оценку деятельности волонтеров WFK
В&nbsp;колбасе &laquo;Тойбосс&raquo; не&nbsp;обнаружено ДНК свинины&nbsp;&mdash; результаты исследований В колбасе «Тойбосс» не обнаружено ДНК свинины — результаты исследований
Оформите ОСАГО в&nbsp;приложении MegaPay и&nbsp;получите 20&nbsp;процентов кешбэка Оформите ОСАГО в приложении MegaPay и получите 20 процентов кешбэка
Круговорот проблем хлопкозавода &laquo;Ак-Була&raquo;: обращение к&nbsp;властям&nbsp;КР и&nbsp;РФ Круговорот проблем хлопкозавода «Ак-Була»: обращение к властям КР и РФ
24 июня, вторник
14:10
Органы МСУ могут наделить правом эвакуации неправильно припаркованные автомашины Органы МСУ могут наделить правом эвакуации неправильно...
14:07
Государству возвращен участок, незаконно приватизированный в Нарыне 28 лет назад
13:39
Депутаты исключили переводные экзамены в школах из законопроекта о госязыке
13:27
За три дня в Бишкеке выявили 78 детей, оказавшихся на улицах в ночное время
13:25
В Кыргызстане работают более 23 тысяч государственных и муниципальных служащих