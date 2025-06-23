КР организовала тематическое мероприятие на Боннской конференции ООН по климату

В рамках 62-й сессии Боннской конференции ООН по изменению климата Кыргызстан совместно с секретариатом Горного партнерства организовал тематическое мероприятие «За вершинами: мобилизация заинтересованных сторон для действий по борьбе с изменением климата в горах». Об этом сообщает пресс-служба президента КР.

В мероприятии приняли участие представители горных стран, включая Непал, Бутан, Андорру, Эквадор, Армению, Таджикистан, Казахстан и Азербайджан, а также международных организаций: РКИК ООН, ICIMOD, INBAR.

Спецпредставитель президента КР по Пятилетию действий по развитию горных регионов Динара Кемелова призвала страны, международные организации поддержать инициативы, озвученные Садыром Жапаровым по созданию координационного механизма «ООН-Горы, Фонда развития горных стран, международной платформы «Горная молодежь, женщины и климат».

Она предложила консолидировать усилия в рамках существующих программ и механизмов РКИК ООН, продвижение интересов горных сообществ и защиты горных экосистем. Глава кыргызской делегации также информировала о ходе реализации пятилетия действий по развитию горных регионов и дальнейших шагах и перспективах сотрудничества, в том числе по подготовке Второго бишкекского глобального горного саммита в 2027 году.

Кыргызская делегация провела ряд двусторонних консультаций с главами делегаций Индии, Австрии, Эквадора, Пакистана, Андорры, Армении, Бутана, Лаоса, Шри-Ланки, Непала, Буркина Фасо, Мали, Танзании, Азербайджана и других стран в целях продвижения горной повестки в рамках переговорных процессов и выступила в разных сессиях Боннской конференции, затронув проблемы развивающихся стран и горных регионов на фоне изменения климата.