Кыргызстанцы, вышедшие из реестра контролируемых лиц в РФ, не могут найти работу

Около 4 тысяч кыргызстанцев смогли легализоваться в России. Об этом в интервью ТАСС сообщил первый заместитель председателя кабинета министров КР Данияр Амангельдиев.
Он уточнил, что еще 70 тысяч человек, которые на сегодняшний день числятся в реестре контролируемых лиц, должны это сделать.
«Конечно, сложились определенные трудности, есть недостаточное количество информации. Это было неожиданно, и люди по неопытности попали в такой список», — отметил Данияр Амангельдиев.
По его словам, даже те лица, которые выходят из этого списка, впоследствии испытывают трудности с трудоустройством, потому что работодатели неохотно принимают людей, которые уже были в реестре.
«Это, безусловно, вызывает сложности в работе наших трудовых мигрантов, возникают барьеры при передвижении рабочей силы. Но правила есть правила. Наши дипломатические службы очень активно ведут работу с нашими гражданами по разъяснению этой ситуации. Я думаю, что в скором времени эта ситуация встанет на рельсы.
Нельзя не отметить и тех трудностей, с которыми сегодня сталкиваются наши граждане. Это очереди, это несовершенство самой системы. То есть трудности, которые возникают не по вине наших трудовых мигрантов. Я думаю, что в этом направлении мы тоже будем вести работу», — заключил он.
Напомним, что срок урегулирования правового положения иностранцев в России продлен до 10 сентября 2025 года.
Первоначально срок стоял до 30 апреля 2025-го, во всех миграционных отделах РФ наблюдались очень большие очереди. Как только стало известно о продлении, количество обращений резко упало.
«Наши граждане опять решили, что времени теперь много и они могут успеть. Но министерство призывает наших граждан в срочном порядке, безотлагательно начинать все процедуры. Если есть дальнейшие намерения оставаться и трудиться в РФ, то необходимо заключать трудовые договоры — это основной документ», — ранее отмечал заведующий отделом консульского департамента МИД КР Алмазбек Байбосов.
Граждане КР, включенные в реестр контролируемых лиц, могут урегулировать свое правовое положение без необходимости выезда из Российской Федерации. Для этого необходимо до 10 сентября 2025 года обратиться в территориальные органы Министерства внутренних дел Российской Федерации с заявлением о продлении срока временного пребывания и предоставить заверенную работодателем копию трудового или гражданско-правового договора.
Дополнительно, граждане должны соответствовать следующим условиям:
- пройти обязательную государственную дактилоскопическую регистрацию и фотографирование;
- пройти медицинское освидетельствование;
- не иметь задолженности по обязательным платежам, установленным законодательством Российской Федерации.
При обращении с заявлением о продлении срока пребывания будет рассматриваться вопрос о привлечении гражданина КР к административной ответственности с назначением штрафа без применения меры административного выдворения.