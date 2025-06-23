Кыргызстанцы, вышедшие из реестра контролируемых лиц в РФ, не могут найти работу

Около 4 тысяч кыргызстанцев смогли легализоваться в России. Об этом в интервью ТАСС сообщил первый заместитель председателя кабинета министров КР Данияр Амангельдиев.

Фото из архива. Первый заместитель председателя кабинета министров КР Данияр Амангельдиев

Он уточнил, что еще 70 тысяч человек, которые на сегодняшний день числятся в реестре контролируемых лиц, должны это сделать.

«Конечно, сложились определенные трудности, есть недостаточное количество информации. Это было неожиданно, и люди по неопытности попали в такой список», — отметил Данияр Амангельдиев.

По его словам, даже те лица, которые выходят из этого списка, впоследствии испытывают трудности с трудоустройством, потому что работодатели неохотно принимают людей, которые уже были в реестре.

«Это, безусловно, вызывает сложности в работе наших трудовых мигрантов, возникают барьеры при передвижении рабочей силы. Но правила есть правила. Наши дипломатические службы очень активно ведут работу с нашими гражданами по разъяснению этой ситуации. Я думаю, что в скором времени эта ситуация встанет на рельсы.

Нельзя не отметить и тех трудностей, с которыми сегодня сталкиваются наши граждане. Это очереди, это несовершенство самой системы. То есть трудности, которые возникают не по вине наших трудовых мигрантов. Я думаю, что в этом направлении мы тоже будем вести работу», — заключил он.

Напомним, что срок урегулирования правового положения иностранцев в России продлен до 10 сентября 2025 года.

Первоначально срок стоял до 30 апреля 2025-го, во всех миграционных отделах РФ наблюдались очень большие очереди. Как только стало известно о продлении, количество обращений резко упало.

«Наши граждане опять решили, что времени теперь много и они могут успеть. Но министерство призывает наших граждан в срочном порядке, безотлагательно начинать все процедуры. Если есть дальнейшие намерения оставаться и трудиться в РФ, то необходимо заключать трудовые договоры — это основной документ», — ранее отмечал заведующий отделом консульского департамента МИД КР Алмазбек Байбосов.

Граждане КР, включенные в реестр контролируемых лиц, могут урегулировать свое правовое положение без необходимости выезда из Российской Федерации. Для этого необходимо до 10 сентября 2025 года обратиться в территориальные органы Министерства внутренних дел Российской Федерации с заявлением о продлении срока временного пребывания и предоставить заверенную работодателем копию трудового или гражданско-правового договора.

Дополнительно, граждане должны соответствовать следующим условиям:

пройти обязательную государственную дактилоскопическую регистрацию и фотографирование;

пройти медицинское освидетельствование;

не иметь задолженности по обязательным платежам, установленным законодательством Российской Федерации.

При обращении с заявлением о продлении срока пребывания будет рассматриваться вопрос о привлечении гражданина КР к административной ответственности с назначением штрафа без применения меры административного выдворения.