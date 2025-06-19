17:53
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Власть

ОДКБ должна действовать. Садыр Жапаров обозначил главные угрозы для региона

Фото пресс-службы президента

Садыр Жапаров провел встречу с секретарями советов безопасности государств Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), а также стран формата «Центральная Азия — Россия» в Чолпон-Ате. Об этом сообщает пресс-служба президента.

В ходе выступления глава государства подчеркнул, что текущая международная повестка отличается сложностью и непредсказуемостью, а одним из ключевых направлений коллективной повестки остается ситуация в Афганистане. По его словам, мониторинг происходящего в соседней стране должен оставаться в числе приоритетов.

Садыр Жапаров особо акцентировал внимание на необходимости скоординированных действий в борьбе с терроризмом, экстремистской идеологией, незаконным оборотом наркотиков и транснациональной организованной преступностью.

«Важно внимательно и трезво оценивать складывающуюся обстановку и принимать совместные упреждающие меры, направленные на укрепление стабильности в регионе. Очевидно, что эффективное, комплексное и системное решение вопросов обеспечения безопасности положительно скажется на росте качества жизни населения наших государств», — заявил он.

Секретари советов безопасности, в свою очередь, выразили солидарность с позицией Кыргызстана, подчеркнув необходимость совместного противодействия современным вызовам, включая терроризм, экстремизм и киберпреступность.

По итогам встречи президент поблагодарил участников за конструктивный диалог и совместную работу во имя обеспечения коллективной безопасности в регионе.
Ссылка: https://24.kg/vlast/333328/
просмотров: 18652
Версия для печати
Материалы по теме
Наше решение по границе принесло мир и дружбу Центральной Азии — Садыр Жапаров
Садыр Жапаров призвал депутатов поддержать создание финансового центра в Тамчи
Садыр Жапаров провел переговоры с Си Цзиньпином на полях саммита в Астане
В Канте заработала новая линия цемзавода. Садыр Жапаров дал старт проекту
Садыр Жапаров обратился к народу. Повод — Нацпрограмма развития до 2030 года
Садыр Жапаров и глава Татарстана посетили культурный центр «Рух-Ордо»
Президент Садыр Жапаров встретился с главой Татарстана Рустамом Миннихановым
Подписан закон для укрепления единства народа и предотвращения конфликтов
Президент заявил о своей незаинтересованности в возвращении Курманбека Бакиева
Садыр Жапаров признан лучшим бомбардиром турнира по футзалу «Мурас»
Популярные новости
Мы&nbsp;хотим, чтобы Кыргызстан и&nbsp;кыргызы имели особый статус в&nbsp;России&nbsp;&mdash; Темир Сариев Мы хотим, чтобы Кыргызстан и кыргызы имели особый статус в России — Темир Сариев
&laquo;Росатом&raquo; просит не&nbsp;использовать слово &laquo;Киргизия&raquo;&nbsp;&mdash; Кыргызская Республика «Росатом» просит не использовать слово «Киргизия» — Кыргызская Республика
Тихая смерть партий в&nbsp;Кыргызстане Тихая смерть партий в Кыргызстане
Депутата ЖК&nbsp;Балбака Тулобаева выдвинули в&nbsp;состав Совета по&nbsp;делам правосудия Депутата ЖК Балбака Тулобаева выдвинули в состав Совета по делам правосудия
Бизнес
Первое правительственное облако G-Cloud запущено при поддержке KOICA Первое правительственное облако G-Cloud запущено при поддержке KOICA
KFC Night Run&nbsp;&mdash; 2025: тысячи бегунов и&nbsp;незабываемая атмосфера вечерней столицы KFC Night Run — 2025: тысячи бегунов и незабываемая атмосфера вечерней столицы
Максимум свободы без лишних затрат: &laquo;Специальное предложение 500&raquo; от&nbsp;MEGA! Максимум свободы без лишних затрат: «Специальное предложение 500» от MEGA!
ОСАГО с&nbsp;максимальной выгодой. Получите до&nbsp;20&nbsp;процентов кешбэка в&nbsp;MBANK ОСАГО с максимальной выгодой. Получите до 20 процентов кешбэка в MBANK
20 июня, пятница
17:41
Спикер Жогорку Кенеша пообещал построить новую школу в селе Беш-Коргон Спикер Жогорку Кенеша пообещал построить новую школу в ...
17:40
В Ноокатском районе четвертый год не могут достроить больницу
17:35
Первое правительственное облако G-Cloud запущено при поддержке KOICA
17:30
Эдиль Байсалов подтвердил поддержку Устава ООН на встрече с послом Украины
17:19
Недостатки законодательной базы КР ограничивают конкуренцию малого бизнеса — ВБ