Парламент принял законопроект о снижении налоговой нагрузки в третьем чтении

Парламент во втором и третьем чтениях принял законопроект о снижении налоговой нагрузки для населения и субъектов предпринимательства.
Документ направлен на подписание президенту.
Проектом закона списывается налоговая задолженность:
— образованная за налоговые периоды до 1 января 2022 года;
— образованная за налоговые периоды до 1 января 2025-го по налогу на имущество на транспортное средство;
— плательщикам страховых взносов по государственному социальному страхованию задолженность по пени, штрафам и финансовым санкциям при отсутствии или при оплате основной задолженности.
Проектом также предусматриваются:
- упразднение транспортного налога;
- налоговые льготы на сельхозугодья;
- запрет на проверки субъектов малого бизнеса;
- упрощение процедуры выезда за границу для должников;
- введение патентной системы для индивидуальных предпринимателей, осуществляющих торговую деятельность.
Как отмечается, меры направлены на развитие малого предпринимательства с достижением уровня среднего и на развитие среднего предпринимательства с целью достижения уровня крупного.
Подробнее о вносимых изменениях можно прочитать по ссылке.