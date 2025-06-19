Парламент принял законопроект о снижении налоговой нагрузки в третьем чтении

Парламент во втором и третьем чтениях принял законопроект о снижении налоговой нагрузки для населения и субъектов предпринимательства.

Документ направлен на подписание президенту.

Проектом закона списывается налоговая задолженность:

— образованная за налоговые периоды до 1 января 2022 года;

— образованная за налоговые периоды до 1 января 2025-го по налогу на имущество на транспортное средство;

— плательщикам страховых взносов по государственному социальному страхованию задолженность по пени, штрафам и финансовым санкциям при отсутствии или при оплате основной задолженности.

Проектом также предусматриваются:

упразднение транспортного налога;

налоговые льготы на сельхозугодья;

запрет на проверки субъектов малого бизнеса;

упрощение процедуры выезда за границу для должников;

введение патентной системы для индивидуальных предпринимателей, осуществляющих торговую деятельность.

Как отмечается, меры направлены на развитие малого предпринимательства с достижением уровня среднего и на развитие среднего предпринимательства с целью достижения уровня крупного.

Подробнее о вносимых изменениях можно прочитать по ссылке.