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Власть

Парламент принял законопроект о снижении налоговой нагрузки в третьем чтении

Парламент во втором и третьем чтениях принял законопроект о снижении налоговой нагрузки для населения и субъектов предпринимательства.

Документ направлен на подписание президенту.

Проектом закона списывается налоговая задолженность:

— образованная за налоговые периоды до 1 января 2022 года;

— образованная за налоговые периоды до 1 января 2025-го по налогу на имущество на транспортное средство;

— плательщикам страховых взносов по государственному социальному страхованию задолженность по пени, штрафам и финансовым санкциям при отсутствии или при оплате основной задолженности.

Проектом также предусматриваются:

  • упразднение транспортного налога;
  • налоговые льготы на сельхозугодья;
  • запрет на проверки субъектов малого бизнеса;
  • упрощение процедуры выезда за границу для должников;
  • введение патентной системы для индивидуальных предпринимателей, осуществляющих торговую деятельность.

Как отмечается, меры направлены на развитие малого предпринимательства с достижением уровня среднего и на развитие среднего предпринимательства с целью достижения уровня крупного.

Подробнее о вносимых изменениях можно прочитать по ссылке.
Ссылка: https://24.kg/vlast/333318/
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