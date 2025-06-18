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Власть

Наше решение по границе принесло мир и дружбу Центральной Азии — Садыр Жапаров

Наше решение по границе принесло мир и дружбу Центральной Азии, заявил Садыр Жапаров, выступая на заседании Жогорку Кенеша.

Он отметил, что кабмин и парламент нашли общий язык и начали работать вместе, преследуя единую цель, будь то в международных вопросах, вопросах безопасности или в социально-экономической сфере. И это принесло свои плоды.

«Например, я с благодарностью должен отметить огромный вклад Жогорку Кенеша в улучшение отношений с соседними государствами и урегулирование границ на взаимовыгодной основе. Если бы большинство депутатов в то время последовали за теми, кто просто кричал, организовывал митинги, распространял ложную информацию и сбивал людей с толку, то обострившаяся ситуация могла бы пойти по совершенно иному пути не только в Кыргызстане, но и во всей Центральной Азии, как в странах, где сейчас происходят конфликты. Огромную роль в предотвращении такой ситуации сыграли рассудительные депутаты, которые взвешенно и обдуманно принимали решения. И вот теперь наше решение принесло вечный мир и дружбу всей Центральной Азии», — подчеркнул Садыр Жапаров.

Он также добавил, что парламент принял ряд важных законов, направленных на укрепление безопасности страны, увеличение сбора налогов, обеспечение прозрачности выборов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/333116/
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