Кыргызстан и Малайзия намерены развивать сотрудничество в сфере здравоохранения. Глава кабинета министров Aдылбек Касымалиев подписал соответствующее распоряжение об одобрении проекта меморандума о взаимопонимании между правительствами двух стран.

Документ предусматривает техническое сотрудничество сторон в первичной медико-санитарной помощи и медицинской помощи.

Страны также будут осуществлять контроль инфекционных заболеваний, включая эпидемиологический надзор, контакты, расследование вспышек инфекций, сотрудничество с лабораториями, меры безопасности в области здравоохранения.