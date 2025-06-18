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Власть

Кыргызстан и Малайзия намерены развивать сотрудничество в сфере здравоохранения

Кыргызстан и Малайзия намерены развивать сотрудничество в сфере здравоохранения. Глава кабинета министров Aдылбек Касымалиев подписал соответствующее распоряжение об одобрении проекта меморандума о взаимопонимании между правительствами двух стран.

Документ предусматривает техническое сотрудничество сторон в первичной медико-санитарной помощи и медицинской помощи.

Страны также будут осуществлять контроль инфекционных заболеваний, включая эпидемиологический надзор, контакты, расследование вспышек инфекций, сотрудничество с лабораториями, меры безопасности в области здравоохранения.
Ссылка: https://24.kg/vlast/333080/
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