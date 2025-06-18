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Власть

Проблемы беженцев и лиц, ищущих убежища в Кыргызстане обсудили в МИД с УВКБ

Заместитель министра иностранных дел Кыргызстана Алмаз Имангазиев провел встречу с региональным представителем Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) в Центральной Азии Думитру Липкану.

Стороны обсудили приоритетные направления сотрудничества. В частности, представитель УВКБ рассказал о проводимой работе совместно с госорганами по решению проблем беженцев и лиц, ищущих убежища, а также выявлению и регистрации лиц без гражданства, проживающих в Кыргызстане.

Алмаз Имангазиев подчеркнул, что Кыргызстан поддерживает деятельность УВКБ ООН и готов продолжить сотрудничество в рамках его мандата. Он отметил, что 25 февраля 2025 года кабмин в целях сокращения безгражданства утвердил положение, которое устанавливает процедуру определения статуса лица без гражданства и выдачи таким лицам соответствующего удостоверения.

Кыргызстан придает важное значение вопросу защиты прав беженцев, и страна последовательно придерживается в этом вопросе взятых на себя обязательств, добавил он.
Ссылка: https://24.kg/vlast/333079/
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