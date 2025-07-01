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Общество

Миллион афганцев принудительно отправили в Афганистан из Ирана и Пакистана

Более миллиона афганцев принудительно отправили в Афганистан из Ирана и Пакистана с начала 2025 года. Такие данные озвучены Агентством ООН по делам беженцев.

Anadolu
Фото Anadolu . Беженцы возвращаются в Афганистан из Пакистана

Как отмечает издание «Медуза», в Иране и Пакистане десятилетиями живут афганские беженцы. Теперь их силой отправляют на родину. Под власть талибов вынуждены вернуться 1,2 миллиона человек.

Афганские беженцы начали массово прибывать в Иран и Пакистан с 1970-х годов, спасаясь от почти не прекращавшихся вооруженных конфликтов в своей стране. По состоянию на начало 2020-х в Пакистане жили примерно 4 миллиона афганцев, в Иране — 6 миллионов.

Многие из них живут в этих странах десятилетиями, некоторые уже родились в семьях беженцев и ни разу не были в Афганистане. При этом, например, в Пакистане только треть афганцев получила легальный статус беженца, остальные имеют лишь временные документы либо не имеют их вообще.

Большинство афганцев в Иране и Пакистане занимаются низкооплачиваемой неквалифицированной работой, регулярно сталкиваются с дискриминацией со стороны властей и имеют ограниченный доступ к медицине и образованию. Однако даже такие условия жизни предпочтительнее, чем жизнь в самом Афганистане.

В 2023 году Иран и Пакистан почти одновременно начали кампании по высылке афганских беженцев. Совпадение оказалось случайным, в обоих государствах они вызваны по большей части внутренними причинами — экономическими проблемами и ростом недовольства местного населения. Для властей Ирана и Пакистана борьба с мигрантами стала простым и удобным способом поднять свою популярность у населения. Помимо этого, власти обвиняли афганских мигрантов в связях с экстремистскими группировками.

Сейчас темпы депортации ускорились. В Иране 20 марта истек срок, когда уехать из страны можно было добровольно. В Пакистане этот срок, который ранее неоднократно продлевался, истек 30 июня. Кроме того, на отъезд афганцев из Ирана повлияла война с Израилем: на фоне боевых действий только за один день 26 июня 36,1 тысячи граждан Афганистана пересекли границу.

Движение «Талибан», захватившее власть в Афганистане в результате переворота 2021-го, публично заявляет, что готово принять всех беженцев, и декларирует, что им будет обеспечена безопасность. Каждому вернувшемуся афганцу талибы обещают временное жилье, бесплатный трансфер до родной провинции и 2 тысячи афгани ($28) наличными.

Гуманитарные организации при этом подчеркивают, что средств на поддержку депортируемых афганцев катастрофически не хватает, в первую очередь из-за сокращения финансирования USAID. В ООН ранее заявили, что программа гуманитарной помощи Афганистану за первые шесть месяцев года обеспечена лишь на 18 процентов от своего годового финансирования.

Отдельную обеспокоенность у правозащитников вызывает судьба женщин и девочек. После возвращения талибов к власти высшее и среднее образование для них в Афганистане запрещено. Женщины и девочки составляют до 70 процентов людей, которые вынуждены возвращаться из Ирана и Пакистана в Афганистан.

Правозащитники призывают Исламабад и Тегеран остановить депортации, отмечая, что в Афганистане многим вернувшимся может грозить опасность.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/334809/
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