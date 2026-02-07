Утвержден новый порядок оформления и выдачи проездных документов беженцам

Кабинет министров Кыргызстана утвердил порядок приема документов для оформления, персонализации и выдачи проездного документа беженца. Постановление принято во исполнение статьи 151 Закона «О беженцах» и норм конституционного Закона «О кабинете министров Кыргызской Республики».

Вводится четкий регламент подачи и рассмотрения заявлений, необходимых для оформления проездного документа. Персонализация документов закреплена за госпредприятием «Кызмат», работающем при управлении делами президента.

Постановление вступит в силу через шесть месяцев после официального опубликования, что позволит подготовить техническую и организационную базу для его применения.

Введение нового порядка должно обеспечить беженцам доступ к документам, подтверждающим их статус и дающим право на законное передвижение, а также повысить прозрачность и эффективность процедуры оформления.