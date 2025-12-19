Бывший президент Ирака избран новым Верховным комиссаром ООН по делам беженцев

Генеральная Ассамблея ООН избрала Бархама Ахмеда Салеха, представителя Ирака, следующим Верховным комиссаром Организации Объединенных Наций по делам беженцев. Он возглавит Управление ООН по делам беженцев (УВКБ) с 1 января 2026 года сроком на пять лет.

Салех сменит на посту Филиппо Гранди из Италии.

Новый Верховный комиссар обладает более чем 30-летним опытом государственной службы в Ираке и Иракском Курдистане. Он занимал пост президента Ирака в 2018–2022 годах, дважды был премьер-министром регионального правительства Региона Курдистан (в 2001–2004 и 2009–2012 годах), а также вице-премьером Ирака в 2004–2009 годах, совмещая эту должность с постом министра планирования.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подчеркивает, что Салех обладает большим опытом в сфере дипломатического, политического и административного руководства, а также глубоким пониманием вопросов прав человека и гуманитарной деятельности. В его послужном списке — участие в международных и региональных процессах, опыт кризисных переговоров и национальных реформ. Он сыграл ключевую роль в послевоенном восстановлении Ирака после 2003 года.