17:19
USD 87.45
EUR 102.60
RUB 1.09
Власть

Бывший президент Ирака избран новым Верховным комиссаром ООН по делам беженцев

Генеральная Ассамблея ООН избрала Бархама Ахмеда Салеха, представителя Ирака, следующим Верховным комиссаром Организации Объединенных Наций по делам беженцев. Он возглавит Управление ООН по делам беженцев (УВКБ) с 1 января 2026 года сроком на пять лет.

Салех сменит на посту Филиппо Гранди из Италии.

Новый Верховный комиссар обладает более чем 30-летним опытом государственной службы в Ираке и Иракском Курдистане. Он занимал пост президента Ирака в 2018–2022 годах, дважды был премьер-министром регионального правительства Региона Курдистан (в 2001–2004 и 2009–2012 годах), а также вице-премьером Ирака в 2004–2009 годах, совмещая эту должность с постом министра планирования.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подчеркивает, что Салех обладает большим опытом в сфере дипломатического, политического и административного руководства, а также глубоким пониманием вопросов прав человека и гуманитарной деятельности. В его послужном списке — участие в международных и региональных процессах, опыт кризисных переговоров и национальных реформ. Он сыграл ключевую роль в послевоенном восстановлении Ирака после 2003 года.
Ссылка: https://24.kg/vlast/355150/
просмотров: 208
Версия для печати
Материалы по теме
Избрание Кыргызстана в Совет безопасности ООН обсудили в МИД России
В Кыргызстане начнут снимать аниме по эпосу «Манас»
ООН бьет тревогу: мировой водный кризис расширяется
ООН впервые отметит Всемирный день тюркских языков
Кыргызстан заручается поддержкой ШОС для избрания в Совет безопасности ООН
ООН просит выделить $33 миллиарда для помощи в 50 странах в 2026 году
Молодежь призывают принять участие в глобальном опросе ООН на тему безопасности
Кыргызстан продвигают в непостоянные члены Совбеза ООН на 2027-2028 годы
Миллионы рабочих мест под угрозой из-за стремительного развития ИИ
Европа не справляется с задачей раннего выявления и лечения ВИЧ
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане на&nbsp;президентскую елку больше не&nbsp;пустят по&nbsp;блату В Кыргызстане на президентскую елку больше не пустят по блату
Железная дорога Китай&nbsp;&mdash; Кыргызстан&nbsp;&mdash; Узбекистан. Финансирование распределено Железная дорога Китай — Кыргызстан — Узбекистан. Финансирование распределено
Сквозь метровый снег к&nbsp;школе: президент пригласил ученика на&nbsp;елку Сквозь метровый снег к школе: президент пригласил ученика на елку
Садыр Жапаров исключил высший классный чин из&nbsp;системы госслужбы Садыр Жапаров исключил высший классный чин из системы госслужбы
Бизнес
&laquo;Айыл Банк&raquo; может проводить операции с&nbsp;драгметаллами других производителей «Айыл Банк» может проводить операции с драгметаллами других производителей
В&nbsp;новый год&nbsp;&mdash; на&nbsp;новом авто! Doscredobank дарит подарки за&nbsp;переводы из&nbsp;России В новый год — на новом авто! Doscredobank дарит подарки за переводы из России
Квартира в&nbsp;Бишкеке ждет своего владельца: MBANK продолжает &laquo;Марафон призов&raquo; Квартира в Бишкеке ждет своего владельца: MBANK продолжает «Марафон призов»
Госбанк развития&nbsp;КР финансирует энергосектор страны Госбанк развития КР финансирует энергосектор страны
19 декабря, пятница
17:02
Бывший президент Ирака избран новым Верховным комиссаром ООН по делам беженцев Бывший президент Ирака избран новым Верховным комиссаро...
16:49
В аппарате ЖК кадровые перестановки: назначены новый руководитель и его замы
16:41
Золото, лекарства и «крыша» в погонах: ГКНБ «накрыл» крупную контрабандную сеть
16:28
Дорогу в ущелье Чункурчак очистили от снега
16:21
Бишкек вошел в тройку самых загрязненных городов мира по качеству воздуха