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Общество

Не хватает денег. Агентство ООН по делам беженцев сокращает штат

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) объявило о сокращении глобальных расходов на персонал примерно на 30 процентов после комплексного пересмотра своей деятельности, бюджета, кадрового состава и организационной структуры. Причиной стали серьезные финансовые трудности.

Под сокращения подпадает почти половина всех сотрудников на руководящих должностях в штаб-квартире агентства в Женеве и региональных бюро. В общей сложности ликвидировано около 3,5 тысячи постоянных должностей, прерваны сотни временных контрактов, а некоторые офисы полностью закрыты.

Как отмечается, решения о сокращении расходов принимали с учетом приоритета — сохранения операций в регионах с наиболее острой потребностью в помощи беженцам.

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Ожидается, что к концу года объем доступных средств окажется примерно на уровне десятилетней давности, несмотря на то, что за это время число вынужденных переселенцев в мире почти удвоилось и превысило 122 миллиона человек.

УВКБ координирует свои действия с другими структурами ООН, гуманитарными организациями и принимающими странами, чтобы смягчить последствия для тех, кто зависит от их помощи. Агентство оптимизирует свою работу, ищет новые модели и использует технологии для повышения эффективности.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/332979/
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