Число беженцев из Украины в Евросоюз выросло до 4,33 миллиона человек

Число беженцев из Украины, которые получили в Евросоюзе статус лиц под временной защитой, к концу ноября 2025 года составило 4,33 миллиона человек. Такие данные приводит Евростат.

Отмечается, что за последний месяц осени прошлого года число украинских беженцев в ЕС выросло на 30 тысяч человек.

Больше половины из них приняли Германия (1 миллион 241 тысяча), Польша (968 тысяч 750) и Чехия (392 тысячи 670).

Великобритания, которая больше не входит в ЕС и не учтена Евростатом, приняла около 230 тысяч украинцев.

Как отмечает Евростат, сразу после августовского решения властей Украины разрешить свободный выезд юношам в возрасте от 18 до 22 лет, число получивших статус лица под временной защитой в ЕС в сентябре-октябре подскочило на несколько десятков тысяч в месяц, но в ноябре вернулось на прежний уровень.