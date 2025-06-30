Чаще всего статус беженца в Кыргызстане просили граждане Афганистана

Заместитель председателя Верховного суда КР по административным делам Нургуль Бакирова сегодня встретилась с главой национального офиса УВКБ ООН в Кыргызской Республике Еленой Гусевой. Об этом сообщает пресс-служба ВС КР.

Нургуль Бакирова отметила, что судебная власть действует независимо и беспристрастно, что является основой демократического правового государства. «Задача судебной власти не просто контролировать действия исполнительной власти, но и служить гарантией того, что права каждого человека будут защищены, даже если он — иностранец, не имеющий гражданства или постоянного статуса», — сказала заместитель председателя.

Было подчеркнуто о готовности и далее взаимодействовать с Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев поскольку только совместными усилиями можно создать условия для достойной жизни беженцев и помочь им вернуться к нормальной жизни.

Согласно статистическим данным за первый квартал 2025 года, в Административный суд города Бишкека поступило 53 административных иска, из которых рассмотрено с вынесением решения об отказе в удовлетворении 10 дел, 43 дела перешли на следующий отчетный период. По трем делам принятые судебные акты суда первой инстанции были обжалованы в кассационном порядке в Верховный суд. Обжалованные судебные акты все были оставлены в силе.

«Ходатайства о предоставлении статуса беженца в основном подавались со стороны граждан Афганистана, редко со стороны граждан Сирии, а также были случае подачи ходатайств со стороны граждан Узбекистана и Таджикистана», — говорится в сообщении.