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Общество

Чаще всего статус беженца в Кыргызстане просили граждане Афганистана

Заместитель председателя Верховного суда КР по административным делам Нургуль Бакирова сегодня встретилась с главой национального офиса УВКБ ООН в Кыргызской Республике Еленой Гусевой. Об этом сообщает пресс-служба ВС КР.
 
Нургуль Бакирова отметила, что судебная власть действует независимо и беспристрастно, что является основой демократического правового государства. «Задача судебной власти не просто контролировать действия исполнительной власти, но и служить гарантией того, что права каждого человека будут защищены, даже если он — иностранец, не имеющий гражданства или постоянного статуса», — сказала заместитель председателя.
 
Было подчеркнуто о готовности и далее взаимодействовать с Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев поскольку только совместными усилиями можно создать условия для достойной жизни беженцев и помочь им вернуться к нормальной жизни.
 
Согласно статистическим данным за первый квартал 2025 года, в Административный суд города Бишкека поступило 53 административных иска, из которых рассмотрено с вынесением решения об отказе в удовлетворении 10 дел, 43 дела перешли на следующий отчетный период. По трем делам принятые судебные акты суда первой инстанции были обжалованы в кассационном порядке в Верховный суд. Обжалованные судебные акты все были оставлены в силе.
 
«Ходатайства о предоставлении статуса беженца в основном подавались со стороны граждан Афганистана, редко со стороны граждан Сирии, а также были случае подачи ходатайств со стороны граждан Узбекистана и Таджикистана», — говорится в сообщении.
 
В ходе встречи стороны обменялись мнениями и озвучили свои предложения. 
 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/334680/
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