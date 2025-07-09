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Общество

Таджикистан потребовал от афганцев покинуть страну в течение 15 дней — СМИ

Власти Таджикистана начали кампанию по задержанию и депортации афганских беженцев, включая тех, кто имеет действительные виды на жительство и ожидает решений по иммиграционным делам. Как сообщает агентство Khaama Press, афганцам дали 15 дней на то, чтобы покинуть страну.

По информации источника, в последние недели таджикские силовики ежедневно задерживают десятки афганцев — в основном мужчин. Их забирают прямо с рабочих мест, не уведомляя семьи. Некоторые из них находятся в процессе переселения в третьи страны, в том числе Канаду, и принудительная депортация может поставить под угрозу их безопасность.

Согласно данным из открытых источников, в Таджикистане проживает свыше 13 тысяч афганских граждан. Многие из них — бывшие чиновники, военные и сотрудники предыдущего правительства, бежавшие после прихода к власти движения «Талибан» в 2021 году.

Агентство подчеркивает, что массовая высылка афганцев из Таджикистана отражает региональную тенденцию: аналогичные меры предпринимаются в Иране и Пакистане. Международные организации пока официально не отреагировали на действия таджикских властей.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/335677/
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