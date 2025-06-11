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Власть

Садыр Жапаров обратился к народу. Повод — Нацпрограмма развития до 2030 года

Садыр Жапаров подписал Указ об утверждении Национальной программы развития до 2030 года и по этому поводу сделал обращение. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

По словам президента, программа станет «путеводителем к становлению сильной и процветающей Кыргызской Республики».

«Новый курс до 2030-го основывается на глубоком анализе конкурентных преимуществ нашей страны, глобальных трендов и национальных приоритетов. Программа определяет цели, приоритеты и ориентиры устойчивого развития республики на ближайшие годы», — подчеркнул он.

Согласно документу, программа охватывает ключевые направления развития: от экономики и социальной политики до духовных ценностей и экологической устойчивости. Особое внимание уделено улучшению качества жизни, развитию образования, здравоохранения, а также модернизации инфраструктуры.

«Все задачи подчинены одной цели — обеспечить гражданам достойную, безопасную и перспективную жизнь», — отметил Садыр Жапаров.

Четыре стратегических вектора

Программа выстроена вокруг четырех приоритетных направлений:

  1. Индустриализация — создание современной промышленной базы с фокусом на экспорт и добавленную стоимость.
  2. Кыргызстан как региональный хаб — превращение страны в транзитный логистический узел между Китаем, государствами ЕАЭС и Южной Азии.
  3. Сельское хозяйство и туризм — развитие органического производства и устойчивого экотуризма.
  4. Зеленая энергетика — использование гидроресурсов и возобновляемых источников энергии для внутренней стабильности и экспорта.

Глава государства обозначил и целевые показатели на 2030 год:

  • рост ВВП до $30 миллиардов;
  • ВВП на душу населения — $4 тысячи 500;
  • ежегодный рост экономики — не менее 8 процентов;
  • вхождение в топ-30 стран по достижению Целей устойчивого развития;
  • улучшение позиции в рейтинге человеческого развития минимум на 10 пунктов.

Садыр Жапаров призвал все органы власти, бизнес и общество к консолидации усилий.

«Успех программы зависит от нашей сплоченности, дисциплины и отказа от устаревших подходов. Мы не имеем права на поверхностные решения. Нам нужны конкретные и ощутимые результаты», — заявил он.

В завершение обращения президент подчеркнул, что изменения должны быть заметны каждому кыргызстанцу в реальной жизни — в виде надежных дорог, современных школ, доступной медицины, рабочих мест и цифровых госуслуг.

«Мы сделали выбор в пользу смелого и прогрессивного развития. Это наша возможность изменить республику к лучшему, и она зависит от каждого из нас», — резюмировал он.

Национальная программа развития до 2030-го подготовлена с учетом внутреннего потенциала страны и внешнеэкономических вызовов. Реализация документа начнется в ближайшее время.
Ссылка: https://24.kg/vlast/332325/
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