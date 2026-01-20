Срок рассмотрения обращений граждан хотят сократить до 10 дней

В Кыргызстане предложили сократить срок рассмотрения обращений граждан государственными органами с 14 до 10 рабочих дней. Соответствующий законопроект опубликован для общественного обсуждения.

Документ предусматривает внесение изменения в статью 8 Закона «О порядке рассмотрения обращений граждан», где фиксированный срок ответа предлагается уменьшить с 14 до 10 рабочих дней.

Как отмечается в справке-обосновании, инициатива связана с масштабной цифровой трансформацией государственного управления. В последние годы ведомства перешли на электронный документооборот, автоматизированные системы учета и государственную систему электронного документооборота (ГСЭД). Это ускорило процессы согласования, регистрации и пересылки документов, что позволяет давать ответы заявителям значительно быстрее.

По данным инициаторов, сегодня технические и организационные возможности госорганов позволяют оперативно реагировать на обращения, включая запросы граждан, находящихся за рубежом. Сокращение срока призвано повысить доверие к государственным институтам, обеспечить более прозрачную работу и ускорить предоставление услуг.