Депутат Талант Мамытов: Обращение 75 выносили в ЖК, но так и не рассмотрели

Обращение группы из 75 человек о проведении президентских выборов в этом году поступило в парламент и дошло до профильного комитета. Об этом заявил лидер депутатской группы «Ынтымак-Мекенчил» в Жогорку Кенеше Талант Мамытов, отвечая на вопрос журналистов.

«Обратились 75 граждан Кыргызстана. Большинство из них — аксакалы. Это обращение поступило в парламент и дошло до соответствующего комитета, стояло на рассмотрении. Каков был бы итог — неизвестно. После поступления обращения тогдашний спикер и председатель профильного комитета направили его с резолюцией — рассмотреть согласно требованиям закона. После решения Конституционного суда заинтересованным лицам был направлен ответ в соответствии с этим решением», — заявил Мамытов.

Он подчеркнул, что вопрос о сроках выборов не должен решаться в парламенте — толкование конституционных норм дает только Конституционный суд.

Обращение должны были рассмотреть на комитете по конституционным законам, государственному устройству, местному самоуправлению и регламенту ЖК.
