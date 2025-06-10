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Власть

Утверждена Национальная программа развития Кыргызской Республики до 2030 года

Президент Садыр Жапаров подписал Указ «О Национальной программе развития Кыргызской Республики до 2030 года». Она утверждена в целях «продолжения курса масштабных реформ и обеспечения устойчивого развития страны в условиях новых глобальных и региональных вызовов», сообщила пресс-служба Министерства экономики и коммерции.

По ее данным, «программа представляет собой стратегический документ, направленный на повышение благосостояния граждан, достижение инклюзивного экономического роста и обеспечение социальной справедливости». Она основывается на анализе достигнутых результатов и текущих вызовов, а также на приоритетах долгосрочного развития Кыргызской Республики, отметили в ведомстве.

Ключевые целевые ориентиры программы:

  1. ВВП на душу населения — до $4 тысяч 500.

  2. Объем ВВП — не менее $30 миллиардов.

  3. Обеспечение среднегодового темпа реального роста ВВП на уровне 8 процентов.

  4. Вхождение страны в топ-30 стран по достижению Целей устойчивого развития.

  5. Улучшение показателя Кыргызской Республики в рейтинге по индексу человеческого развития на 10 позиций.

  6. Безработица — не более 5 процентов.

  7. Объем инвестиций в основной капитал к ВВП в 2030 году — не менее 20 процентов.

  8. Размер государственного внешнего долга — на уровне до 60 процентов к ВВП.

 Программа делает упор на четыре стратегических вектора развития:

— Индустриализация — развитие современной промышленной базы, повышение доли переработки, внедрение технологий и кластерный подход.

— Кыргызстан как региональный хаб — превращение страны в логистический, торговый и транзитный центр между Китаем, странами ЕАЭС и Южной Азией.

— Сельское хозяйство и туризм — устойчивое развитие агросектора с акцентом на продовольственную безопасность и экспорт, а также создание конкурентоспособной туристической индустрии.

— Зеленая энергетика — увеличение доли возобновляемых источников энергии, развитие гидроэнергетики и новых энергетических решений в целях достижения энергетической независимости.

Дополнительно программа предусматривает:

  • реформу государственного управления и стратегического планирования;

  • цифровизацию экономики и услуг;

  • развитие человеческого капитала;

  • поддержку малого и среднего бизнеса;

  • обеспечение макроэкономической стабильности;

  • меры адаптации к климатическим изменениям и повышение устойчивости экосистем.

Реализация программы будет осуществляться с участием государственных органов, частного сектора и гражданского общества. Для координации и контроля предусмотрен системный подход к управлению программой, включая мониторинг, оценку и корректировку стратегических приоритетов, отметили в Минэкономе.
Ссылка: https://24.kg/vlast/332207/
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