15:06
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Власть

Бизнес Индии приглашают к сотрудничеству в торговле, промышленности и медицине

В Нью-Дели в рамках диалоговой площадки «Центральная Азия — Индия» прошел бизнес-форум, в котором приняли участие представители госорганов, ответственные за привлечение инвестиций, а также торгово-промышленных палат и предприниматели стран региона и Индии.

Министр иностранных дел КР Жээнбек Кулубаев подчеркнул важность форума, который символизирует налаживание новых партнерских отношений, обмен идеями и выявление новых возможностей и потенциала между странами.

Он отметил, что страны Центральной Азии последовательно реализуют согласованную политику устойчивого развития и процветания региона посредством продвижения региональных проектов, а также прилагают усилия по обеспечению стабильности и безопасности. Это, по его словам, способствует уверенной динамике экономического роста и повышает инвестиционную привлекательность региона. В системе взаимоотношений региона с Южной Азией особое место занимает сотрудничество с Индией.

Глава МИД КР пригласил индийские бизнес-круги к сотрудничеству в таких перспективных направлениях, как торговля, возобновляемые источники энергии, промышленность, медицина и фармацевтика.

Диалоговая площадка «Центральная Азия — Индия» создана в 2019 году.
Ссылка: https://24.kg/vlast/331798/
просмотров: 103
Версия для печати
Материалы по теме
Ближе к перемирию. Индия возобновила подачу воды в Пакистан
Перемирие между Индией и Пакистаном: напряженность сохраняется
Индия и Пакистан договорились о перемирии и переговорах
МИД вновь призывает граждан воздержаться от поездок в Индию и Пакистан
Новый виток конфликта между Индией и Пакистаном: что известно к этому часу
Обострение ситуации. Новый виток конфликта между Индией и Пакистаном
Милиция Чуйской области проводит профилактику с рабочими из Индии и Пакистана
Обострение. Минобразования КР проводит работу среди студентов Индии и Пакистана
Обострение. МИД просит кыргызстанцев воздержаться от поездок в Индию и Пакистан
Боевые действия между Пакистаном и Индией: сообщается о гибели 36 человек
Популярные новости
В&nbsp;РФ&nbsp;предлагают депортировать мигрантов за&nbsp;проживание в&nbsp;нежилых помещениях В РФ предлагают депортировать мигрантов за проживание в нежилых помещениях
Удары Украины по&nbsp;российским авиабазам прокомментировали в&nbsp;Белом доме Удары Украины по российским авиабазам прокомментировали в Белом доме
Граждане с&nbsp;погашенной судимостью не&nbsp;смогут претендовать на&nbsp;пост президента&nbsp;КР Граждане с погашенной судимостью не смогут претендовать на пост президента КР
Садыр Жапаров заявил о&nbsp;готовности помиловать Алмазбека Атамбаева Садыр Жапаров заявил о готовности помиловать Алмазбека Атамбаева
Бизнес
&laquo;Делмар Групп&raquo;: Строительство ведется в&nbsp;штатном режиме на&nbsp;всех объектах «Делмар Групп»: Строительство ведется в штатном режиме на всех объектах
Снова на&nbsp;рыбалку? Не&nbsp;забудьте оформить онлайн-билет в&nbsp;MegaPay Снова на рыбалку? Не забудьте оформить онлайн-билет в MegaPay
MBANK запустил MProfi&nbsp;&mdash; новый сервис для поиска проверенных мастеров MBANK запустил MProfi — новый сервис для поиска проверенных мастеров
Встречайте лето с&nbsp;домашним интернетом + ТВ&nbsp;от&nbsp;Saima Встречайте лето с домашним интернетом + ТВ от Saima
6 июня, пятница
14:57
Бизнес Индии приглашают к сотрудничеству в торговле, промышленности и медицине Бизнес Индии приглашают к сотрудничеству в торговле, пр...
14:29
В Министерстве юстиции Кыргызстана зарегистрировали «Мурас Банк»
14:00
Маленький патриот Кыргызстана покоряет турниры Швеции по вольной борьбе
13:32
Коллегия таможенных служб стран ЕАЭС обсудила ряд вопросов на Иссык-Куле
13:04
Ошскому автопредприятию передали 1,5 гектара, которые изъяли в доход государства