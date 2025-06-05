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Власть

Региональный директор Всемирного банка по Центральной Азии завершила миссию

Заместитель председателя кабинета министров Бакыт Торобаев встретился с региональным директором Всемирного банка по странам Центральной Азии Татьяной Проскуряковой по случаю завершения ее миссии. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе проводимую работу по проекту строительства Камбаратинской ГЭС-1.

«Я хочу отметить ваш личный вклад в продвижение масштабного энергетического проекта по строительству Камбаратинской ГЭС-1. За вклад в укрепление сотрудничества, а также в привлечение государственных инвестиций в Кыргызстан позвольте вручить вам Почетную грамоту кабинета министров», — отметил Бакыт Торобаев.

пресс-службы кабмина
Фото пресс-службы кабмина

Татьяна Проскурякова в свою очередь выразила благодарность за высокую оценку ее деятельности на посту.

«Меня радует прогресс, который совершила Кыргызская Республика за последние несколько лет. Вы хотите сделать «прыжок барса». Я уверена, что вы станете «барсом Центральной Азии». Поздравляю вас с началом реализации проекта строительства Камбаратинской ГЭС-1, это заслуга вашего правительства. Мы с вами достигли многого, и это только начало», — сказала она.
Ссылка: https://24.kg/vlast/331766/
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