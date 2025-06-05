Адылбек Касымалиев завершил рабочий визит в Таджикистан

Адылбек Касымалиев завершил свой рабочий визит в Таджикистан. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

По ее данным, председатель кабинета министров в рамках поездки встретился с премьер-министром РТ Кохиром Расулзодой, принял участие во встрече с президентом республики Эмомали Рахмоном совместно с главами правительств стран — участниц СНГ.

Затем Адылбек Касымалиев принял участие в заседании Совета глав правительств СНГ в узком и расширенном форматах. В ходе заседаний обсуждались вопросы торгово-экономического, научно-технического и культурно-гуманитарного сотрудничества.

По итогам заседания Совета глав правительств СНГ, в котором приняли участие премьер-министры Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана, а также вице-премьер-министры Армении и Туркменистана, принят ряд решений и подписаны соответствующие документы.

Сегодня Адылбек Касымалиев вернулся в Бишкек.