В Кыргызстане хотят ужесточить правила долевого строительства жилья

На общественное обсуждение вынесен проект закона, предусматривающий изменения в несколько законодательных актов, регулирующих сферу недвижимости, в том числе Жилищный и Гражданский кодексы, Закон «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество» и Кодекс о правонарушениях. Об этом сообщает пресс-служба ЖК.
Согласно документу, предлагается:
- обязать нотариально удостоверять и регистрировать договоры долевого строительства жилья;
- признать недействительными соглашения, оформленные без соблюдения этих требований;
- ввести административную ответственность — штраф до 200 тысяч сомов для юридических лиц;
- запретить строительство жилых домов на арендованных земельных участках в границах населенных пунктов.
Инициатива направлена на усиление правовой защиты граждан, участвующих в долевом строительстве, и предотвращение злоупотреблений в сфере недвижимости.
Проект размещен на официальном сайте парламента.