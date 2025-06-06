В Кыргызстане хотят ужесточить правила долевого строительства жилья

На общественное обсуждение вынесен проект закона, предусматривающий изменения в несколько законодательных актов, регулирующих сферу недвижимости, в том числе Жилищный и Гражданский кодексы, Закон «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество» и Кодекс о правонарушениях. Об этом сообщает пресс-служба ЖК.

Согласно документу, предлагается:

обязать нотариально удостоверять и регистрировать договоры долевого строительства жилья;

признать недействительными соглашения, оформленные без соблюдения этих требований;

ввести административную ответственность — штраф до 200 тысяч сомов для юридических лиц;

запретить строительство жилых домов на арендованных земельных участках в границах населенных пунктов.

Инициатива направлена на усиление правовой защиты граждан, участвующих в долевом строительстве, и предотвращение злоупотреблений в сфере недвижимости.

Проект размещен на официальном сайте парламента.