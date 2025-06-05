Кыргызстан и Япония обсудили развитие туризма и технологий

Заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов продолжает рабочий визит в Японию. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

В рамках поездки чиновник встретился с президентом Ассоциации туристических операторов Японии Кунихаро Эбиной. Стороны обсудили пути продвижения туристического потенциала Кыргызстана и договорились об организации ознакомительного тура для ведущих японских туроператоров с 10 по 15 июня 2025 года. Японская сторона проявила высокий интерес к сотрудничеству и отметила привлекательность КР как перспективного направления для японских туристов.

Кроме того, Эдиль Байсалов встретился со специальным советником премьер-министра Японии Акихисой Нагасимой. Обсуждались укрепление двусторонних политических и экономических связей, а также инициатива создания кыргызско-японской межправительственной комиссии.

Кыргызская делегация также посетила инновационную платформу «Билим капиталы» в Осаке — один из ведущих центров поддержки технологий и предпринимательства в Японии. Во время встречи с представителями Японской организации внешней торговли представлены возможности Парка высоких технологий КР и самой платформы «Билим капиталы».