Эльвира Сурабалдиева просит продлить прием документов по земельной амнистии

На заседании Жогорку Кенеша депутат Эльвира Сурабалдиева попросила президента Садыра Жапарова продлить прием документов в рамках земельной амнистии.

По ее словам, во время встречи с жителями жилмассива «Аска-Таш» в Бишкеке было озвучено, что у многих документы по легализации еще не завершены.

«5 мая завершился прием заявлений в рамках легализации неузаконенных земельных участков. Прошу главу государства продлить прием до конца года. Многие участки в окрестностях столицы еще не узаконены. Прошу также мэра и главу Минстроя рассмотреть проблему жителей новостройки «Аска-Таш» в Первомайском районе. Там около 300 домов, на собрании присутствовали примерно 100 человек, у 70 из них документы по легализации еще не завершены», — рассказал Эльвира Сурабалдиева.

Напомним, в конце мая 2022 года кабинет министров утвердил положение о порядке проведения земельной амнистии. Документ определяет основные правила и процедуры организации работы госорганов и органов местного самоуправления по переводу (трансформации) в категорию земель населенных пунктов.