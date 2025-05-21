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Власть

В армии Кыргызстана должны служить представители всех национальностей — депутат

На заседании Жогорку Кенеша депутат Медер Алиев заявил, что в армии Кыргызстана должны служить представители всех национальностей, проживающих в стране.

По его словам, сегодня более 90 процентов призывников — кыргызы.

«Я всегда придерживаюсь мнения, что не должно быть никакого деления ни по расовому, ни по религиозному, ни по этническому характеру. Все люди равны и обладают одинаковыми правами и обязанностями. Со времен обретения независимости и в советское время все национальности, проживающие на территории КР, всегда жили в мире и согласии. Но именно в таких вопросах, когда нужно отдать долг родине, считаю, что у нас, помимо прав, должны быть и обязанности», — сказал Медер Алиев.

Ранее на заседании комитета Жогорку Кенеша по международным делам, обороне, безопасности и миграции депутат Чингиз Айдарбеков предложил проводить мобилизацию мужчин призывного возраста каждый год.
Ссылка: https://24.kg/vlast/329838/
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