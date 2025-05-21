Европейский союз снимает все экономические санкции с Сирии, чтобы помочь сирийскому народу восстановить страну. Об этом в своем X написала глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас.

Фото из архива. Кая Каллас заявила, что Евросоюз снимает все экономические санкции с Сирии

По ее словам, ЕС и дальше планирует поддерживать Дамаск.

Ранее Кая Каллас заявляла, что главы МИД стран Европейского союза рассматривают возможность отмены санкций против Сирии. В марте она также говорила, что Евросоюз готов сотрудничать с новыми сирийскими властями и одобряет формирование переходного правительства.

Также сообщалось, что впервые за последние 25 лет президент США встретился с главой Сирии Ахмедом аш-Шараа.

Напомним, в ночь на 8 декабря 2024 года в Сирии пал режим Башара Асада. Повстанцы захватили власть — государственное телевидение, откуда сразу вышли в прямой эфир, президентский дворец. Боевики также освободили из тюрем тысячи людей, в том числе всех политзаключенных. Армия объявила о своей капитуляции. Свергнутый президент покинул Сирию. 9 декабря стало известно, что Башар Асад с семьей находится в Москве.

В марте переходный глава Сирии Ахмед аш-Шараа потребовал от лидера России выдать Башара Асада для суда.