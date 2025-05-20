ЕС сократит дипломатов в некоторых посольствах, чтобы усилить миссии против РФ

Европейский союз сократит дипломатов в десяти представительствах и усилит делегации в странах, обеспечивающих санкции против России, сообщает Politico.

Уточняется, что Европейская служба внешних связей намерена сократить часть зарубежных представительств, при этом усилив делегации в государствах, помогающих соблюдать санкции против РФ.

Предполагается, что за два года (2026-2027) в 10 из 144 представительств ЕС за рубежом сократят большинство сотрудников. Останутся только посол и один-два его помощника. Всего под сокращения, как ожидается, попадут около 100 местных работников.

Ни одна из иностранных делегаций не будет закрыта, но оставшиеся сотрудники перейдут на удаленную работу, что, по мнению одного из собеседников Politico, равносильно закрытию представительств.

При этом некоторые дипмиссии, наоборот, будут расширены. По данным издания, Евросоюз стремится усилить представительства «в странах, имеющих ключевое значение для обеспечения соблюдения санкций» против России, а также выступающих партнерами блока по обороне.

По информации издания, сокращения решили провести, чтобы сэкономить примерно 20 миллионов евро в первый год и по 9 миллионов евро в последующие три года.