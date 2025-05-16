Кыргызстан расширяет экономическое сотрудничество с Германией и Австрией

Председатель кабмина Адылбек Касымалиев встретился с почетными консулами Кыргызстана в Германии и Австрии, а также с представителями германского бизнеса во главе с сопредседателем германской части Кыргызско-Германского делового совета Клаусом Элердингом. Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров.

По ее данным, Адылбек Касымалиев напомнил об успешных официальных визитах главы государства Садыра Жапарова в Австрию и Германию в ноябре 2024 года и федерального президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера в КР в 2023-м.

Фото пресс-службы кабмина

Стороны обсудили вопросы дальнейшего расширения экономического сотрудничества с Германией и Австрией, а также подготовку к очередному заседанию Кыргызско-Германского делового совета и бизнес-форуму «Дни германской экономики в Кыргызстане».

Со своей стороны представители германского бизнес-сообщества выразили заинтересованность в расширении экономического партнерства путем реализации инвестиционных проектов в нашей республике.

В завершение встречи стороны выразили готовность к активному диалогу и взаимодействию во всех сферах взаимного интереса.