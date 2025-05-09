15:51
USD 87.45
EUR 99.46
RUB 1.07
Власть

Президент Кыргызстана поздравил нового Папу Римского Льва XIV с избранием

Президент Кыргызстана поздравил с нового Папу Римского Льва XIV с избранием.

«Ваше служение в качестве Папы Римского имеет огромное значение для укрепления международного мира и справедливости, а также для развития диалога между мировыми религиями и продвижения общечеловеческих ценностей.

Кыргызская Республика высоко ценит дружественные отношения, установленные с Ватиканом, и выражает готовность продолжать сотрудничество, основанное на принципах взаимопонимания, уважения и стремления к всеобщему миру.

Желаю Вам, крепкого здоровья, благополучия и сил в служении человечеству», — говорится в телеграмме Садыра Жапарова.

Напомним, 8 мая конклав избрал нового понтифика. Им стал 69-летний уроженец США Роберт Фрэнсис Прево.

Папа Римский Лев XIV стал 267-м главой Римско-католической церкви.
Ссылка: https://24.kg/vlast/328538/
просмотров: 68
Версия для печати
Материалы по теме
Главы различных государств поздравляют народ Кыргызстана с Днем Победы
Президент поздравил кыргызстанцев с Днем Победы в Великой Отечественной войне
Новым Папой Римским стал кардинал Роберт Фрэнсис Прево: что о нем известно
В Ватикане избран новый Папа Римский
Черный дым. В Ватикане не смогли выбрать нового Папу Римского с первого раза
Избрание нового понтифика. В Рим прибыли все 133 кардинала-выборщика
Президент поздравил кыргызстанцев с Днем Конституции
Дональд Трамп опубликовал свое фото в образе Папы Римского
Нового Папу Римского конклав в Ватикане будет избирать 7 мая
Кыргызская делегация приняла участие в церемонии прощания с Папой Римским
Популярные новости
США будут платить $1&nbsp;тысячу мигрантам, согласившимся на&nbsp;самодепортацию США будут платить $1 тысячу мигрантам, согласившимся на самодепортацию
День Конституции.&nbsp;12&nbsp;изменений Основного закона: когда и&nbsp;зачем День Конституции. 12 изменений Основного закона: когда и зачем
Рамзан Кадыров просит, чтобы его освободили от&nbsp;должности главы Чечни Рамзан Кадыров просит, чтобы его освободили от должности главы Чечни
Владимир Путин рассказал, что постоянно думает о&nbsp;преемнике Владимир Путин рассказал, что постоянно думает о преемнике
Бизнес
ЦУМ &laquo;Айчурек&raquo; продолжает работать в&nbsp;обычном режиме ЦУМ «Айчурек» продолжает работать в обычном режиме
MEGA поздравила ветеранов ВОВ Кыргызстана с&nbsp;предстоящим 80-летием Великой Победы MEGA поздравила ветеранов ВОВ Кыргызстана с предстоящим 80-летием Великой Победы
&laquo;Оптима Банк&raquo;: 33&nbsp;года истории, которую мы&nbsp;пишем вместе «Оптима Банк»: 33 года истории, которую мы пишем вместе
7&nbsp;мая&nbsp;&mdash; День связи в&nbsp;Кыргызстане: поздравление от&nbsp;команды&nbsp;О! 7 мая — День связи в Кыргызстане: поздравление от команды О!
9 мая, пятница
15:46
Президент Кыргызстана поздравил нового Папу Римского Льва XIV с избранием Президент Кыргызстана поздравил нового Папу Римского Ль...
15:11
Мадридский «Реал» стал самым дорогим футбольным клубом мира
14:49
ЦУМ «Айчурек» продолжает работать в обычном режиме
14:38
Россия и КНР продолжат усилия для обеспечения стабильности в Центральной Азии
14:15
«Бессмертный полк» и митинг-реквием. Как в Бишкеке отмечают День Победы