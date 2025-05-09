Президент Кыргызстана поздравил нового Папу Римского Льва XIV с избранием

Президент Кыргызстана поздравил с нового Папу Римского Льва XIV с избранием.

«Ваше служение в качестве Папы Римского имеет огромное значение для укрепления международного мира и справедливости, а также для развития диалога между мировыми религиями и продвижения общечеловеческих ценностей.

Кыргызская Республика высоко ценит дружественные отношения, установленные с Ватиканом, и выражает готовность продолжать сотрудничество, основанное на принципах взаимопонимания, уважения и стремления к всеобщему миру.

Желаю Вам, крепкого здоровья, благополучия и сил в служении человечеству», — говорится в телеграмме Садыра Жапарова.

Напомним, 8 мая конклав избрал нового понтифика. Им стал 69-летний уроженец США Роберт Фрэнсис Прево.

Папа Римский Лев XIV стал 267-м главой Римско-католической церкви.