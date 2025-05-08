Президент Кыргызстана Садыр Жапаров прибыл в Москву

Президент Садыр Жапаров сегодня по приглашению лидера России Владимира Путина прибыл в Москву для участия в торжественных мероприятиях, приуроченных к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

По ее данным, борт президента приземлился в международном аэропорту «Внуково-2». Садыра Жапарова встретил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин.

Главе государства переданы копии исторических номеров газет «Кызыл Кыргызстан» и «Правда», выпущенных 9 мая 1945 года — ровно 80 лет назад. На их страницах опубликованы первые официальные сообщения о Победе в Великой Отечественной войне.

Напомним, что в рамках визита Садыр Жапаров с главами иностранных государств и правительств примет участие в юбилейном Параде Победы на Красной площади. В мероприятии также примет участие парадный расчет Национальной гвардии Вооруженных сил Кыргызстана.