22:20
USD 87.45
EUR 103.25
RUB 1.14
Общество

Редкое небесное зрелище. 28 февраля пройдет парад шести планет

28 февраля будет уникальное астрономическое явление — парад шести планет, которые выстроятся в юго-западной части неба и займут четверть небесной сферы. Подобные большие парады происходят примерно раз в 20 лет, пишут СМИ.

После захода Солнца на небосводе одновременно окажутся Меркурий, Венера, Сатурн, Юпитер, Уран и Нептун. Четыре из них — Меркурий, Венера, Сатурн и Юпитер — можно будет увидеть невооруженным глазом. Для наблюдения Урана и Нептуна потребуется бинокль или телескоп, поскольку они слишком тусклые.

Юпитер окажется рядом с освещенной частью Луны, а Уран — неподалеку от скопления Плеяд, хорошо различимого на ночном небе. Меркурий и Венера будут находиться низко над горизонтом, поэтому их наблюдение может быть затруднено. Сатурн и Нептун расположатся близко друг к другу, образуя эффектную пару.

Специалисты Академии наук подчеркивают: подобные явления — естественные и заранее рассчитываемые процессы. Они не оказывают влияния на судьбы людей или развитие общества, несмотря на распространенные мистические трактовки. Ученые призывают воспринимать парад планет как редкое и красивое зрелище, позволяющее увидеть масштаб и гармонию.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/363941/
просмотров: 183
Версия для печати
Материалы по теме
После парада. Трамп поручил подготовить армию США к сдерживанию России и Китая
Военный парад в Пекине. Стало известно о реакции Дональда Трампа — впечатлен
Парад в Пекине. Си Цзиньпин, Путин и Жапаров увидели новейшее вооружение НОАК
На военном параде в Москве прошли военнослужащие Кыргызстана
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров прибыл в Москву
В Бишкеке прошел военный парад в честь Дня Победы
Садыр Жапаров примет участие в юбилейном Параде Победы в Москве
Бүгүн Бишкекте Жеңиштин 80 жылдыгына арналган салтанаттуу аскердик парад өтөт
Парад Победы: в Токмаке готовят военную технику для марша на площади Ала-Тоо
В Токмаке замечены боевые машины «Тор-М2КМ»
Популярные новости
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
ЕС&nbsp;ужесточает миграционные правила: граждан будут депортировать в&nbsp;третьи страны ЕС ужесточает миграционные правила: граждан будут депортировать в третьи страны
МВД обозначило нарушения, при которых водителей будут проверять на&nbsp;знание ПДД МВД обозначило нарушения, при которых водителей будут проверять на знание ПДД
Сколько воды было в&nbsp;Токтогульском водохранилище на&nbsp;1&nbsp;апреля в&nbsp;разные годы Сколько воды было в Токтогульском водохранилище на 1 апреля в разные годы
Бизнес
МВД Кыргызстана наградило руководство фонда Central Asia Capital МВД Кыргызстана наградило руководство фонда Central Asia Capital
Добро в&nbsp;один клик: фитр-садака через MegaPay Добро в один клик: фитр-садака через MegaPay
Рынок будущего: MProfi забрал золото bema за&nbsp;оцифровку биржи труда Рынок будущего: MProfi забрал золото bema за оцифровку биржи труда
Миллион от&nbsp;&laquo;Оптима Банка&raquo;: итоги новой недели акции &laquo;20&nbsp;миллионеров&raquo; Миллион от «Оптима Банка»: итоги новой недели акции «20 миллионеров»
27 февраля, пятница
22:03
Редкое небесное зрелище. 28 февраля пройдет парад шести планет Редкое небесное зрелище. 28 февраля пройдет парад шести...
21:46
Международные эксперты помогут в разработке Генплана города Ош
21:21
Дастан Бекешев: Я не зря поднял вопрос отмены строгой школьной формы
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 28 февраля: дожди, местами переходящие в снег
20:47
Турнир по борьбе в Албании. Мээрим Жуманазарова вышла в финал