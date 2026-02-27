Редкое небесное зрелище. 28 февраля пройдет парад шести планет

28 февраля будет уникальное астрономическое явление — парад шести планет, которые выстроятся в юго-западной части неба и займут четверть небесной сферы. Подобные большие парады происходят примерно раз в 20 лет, пишут СМИ.

После захода Солнца на небосводе одновременно окажутся Меркурий, Венера, Сатурн, Юпитер, Уран и Нептун. Четыре из них — Меркурий, Венера, Сатурн и Юпитер — можно будет увидеть невооруженным глазом. Для наблюдения Урана и Нептуна потребуется бинокль или телескоп, поскольку они слишком тусклые.

Юпитер окажется рядом с освещенной частью Луны, а Уран — неподалеку от скопления Плеяд, хорошо различимого на ночном небе. Меркурий и Венера будут находиться низко над горизонтом, поэтому их наблюдение может быть затруднено. Сатурн и Нептун расположатся близко друг к другу, образуя эффектную пару.

Специалисты Академии наук подчеркивают: подобные явления — естественные и заранее рассчитываемые процессы. Они не оказывают влияния на судьбы людей или развитие общества, несмотря на распространенные мистические трактовки. Ученые призывают воспринимать парад планет как редкое и красивое зрелище, позволяющее увидеть масштаб и гармонию.