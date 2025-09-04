Президент США Дональд Трамп прокомментировал прошедший в Пекине военный парад в честь 80-летия Победы во Второй мировой войне.
На встрече главы Белого дома с президентом Польши Каролем Навроцким журналисты попросили прокомментировать парад, который состоялся 3 сентября в Китае.
«Я думаю, что это было очень и очень впечатляюще, но я понимал, почему они это делали: они надеялись, что я за ними наблюдаю, — и я за ними наблюдал», — ответил Дональд Трамп.
Он также рассказал представителям СМИ о своих отношениях с лидерами КНР, КНДР и России.
«У меня хорошие отношения со всеми ними. Мы выясним, насколько, в течение недели или двух», — добавил Трамп и назвал председателя КНР Си Цзиньпина своим другом.
«Вчера вечером я смотрел выступление Си Цзиньпина. Председатель Си — мой друг, но я подумал, что вчера вечером во время этой речи следовало упомянуть Соединенные Штаты, потому что мы помогли Китаю», — заявил президент США.
Напомним, на военном параде Китай в том числе показал передовые беспилотники, которые можно использовать в любых видах операций:
- наземных — здесь беспилотные аппараты используются для разведки, нападения, обезвреживания, уничтожения мин и бомб, а также оказание помощи отделениям,
- морских — беспилотные подводные и надводные аппараты, а также подводные системы минирования способны скрытно развертываться и блокировать, самостоятельно идентифицировать цели и проводить групповые атаки,
- воздушных — на параде продемонстрировали разведывательно-ударные беспилотники, беспилотные самолеты-истребители, беспилотные самолеты для завоевания господства в воздухе и беспилотные вертолеты корабельного базирования.