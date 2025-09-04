10:22
Власть

Военный парад в Пекине. Стало известно о реакции Дональда Трампа — впечатлен

Президент США Дональд Трамп прокомментировал прошедший в Пекине военный парад в честь 80-летия Победы во Второй мировой войне.

На площади Тяньаньмэнь в Пекине прошел военный парад, приуроченный к 80-летию окончания Второй мировой войны и победы над милитаристской Японией

На встрече главы Белого дома с президентом Польши Каролем Навроцким журналисты попросили прокомментировать парад, который состоялся 3 сентября в Китае.

«Я думаю, что это было очень и очень впечатляюще, но я понимал, почему они это делали: они надеялись, что я за ними наблюдаю, — и я за ними наблюдал», — ответил Дональд Трамп.

Он также рассказал представителям СМИ о своих отношениях с лидерами КНР, КНДР и России.

«У меня хорошие отношения со всеми ними. Мы выясним, насколько, в течение недели или двух», — добавил Трамп и назвал председателя КНР Си Цзиньпина своим другом.

«Вчера вечером я смотрел выступление Си Цзиньпина. Председатель Си — мой друг, но я подумал, что вчера вечером во время этой речи следовало упомянуть Соединенные Штаты, потому что мы помогли Китаю», — заявил президент США.

Напомним, на военном параде Китай в том числе показал передовые беспилотники, которые можно использовать в любых видах операций:

  • наземных — здесь беспилотные аппараты используются для разведки, нападения, обезвреживания, уничтожения мин и бомб, а также оказание помощи отделениям,
  • морских — беспилотные подводные и надводные аппараты, а также подводные системы минирования способны скрытно развертываться и блокировать, самостоятельно идентифицировать цели и проводить групповые атаки,
  • воздушных — на параде продемонстрировали разведывательно-ударные беспилотники, беспилотные самолеты-истребители, беспилотные самолеты для завоевания господства в воздухе и беспилотные вертолеты корабельного базирования.
