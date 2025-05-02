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Власть

Трамп хочет увеличить военный бюджет США до рекордного $1 триллиона

Президент США Дональд Трамп планирует увеличить расходы на национальную безопасность до рекордных $1,01 триллиона в 2026 финансовом году. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект бюджета администрации.

Согласно документу, военные расходы вырастут на 13 процента и впервые в истории США превысят отметку в триллион долларов. В Белом доме сравнили этот шаг с программой усиления обороны при Рональде Рейгане в 1980-х годах.

Средства будут направлены на развитие противоракетной обороны (включая систему Golden Dome — аналог израильского «Железного купола»), строительство кораблей, модернизацию ядерной триады и повышение зарплат военнослужащим на 3,8 процента.

Одновременно Трамп предлагает сократить гражданские расходы почти на четверть — на 22,6 процента, или $163 миллиарда. Сокращения затронут международную помощь, образование, науку, экологические инициативы, зеленую энергетику и программы по борьбе с расовым неравенством.

Проект бюджета пока не утвержден и требует одобрения Конгресса США.
Ссылка: https://24.kg/vlast/328155/
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