Запретить ездить на электросамокатах без водительских прав предлагают в ЖК

На заседании Жогорку Кенеша депутат Дастан Бекешев предложил запретить ездить на электросамокатах и других средствах индивидуальной мобильности (СИМ) без водительских прав.

Однако это правило должно, по его словам, распространяться на средства передвижения, которые способны набирать скорость выше 50 километров в час.

«Сейчас на этих самокатах ездят даже дети. И если не привести в порядок движение на мобильных средствах, то получится бардак, как в Юго-Восточной Азии. Дайте поручение госучреждению «Унаа», чтобы они разработали систему выдачи водительских удостоверений желающим ездить на средствах индивидуальной мобильности», — попросил Дастан Бекешев.