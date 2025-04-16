Что не так с искусственным интеллектом Аяза Баетова

Министр юстиции, новый директор Национального института стратегических инициатив при Президенте КР и по совместительству заместитель председателя кабинета министров Аяз Баетов опубликовал текст под заголовком: «AI не остановить, и нужно максимально интегрировать ИИ инструмент в систему госуправления, во всех формах и форматах, где это эффективно и применимо!».

Тема не нова. Рассуждения о цифровизации в целом, технологиях и внедрении искусственного интеллекта – модный тренд среди кыргызских чиновников разных уровней и можно было бы смело пройти мимо, потому что все говорят одно и тоже.

Однако, к Аязу Баетову особое внимание. По факту и перечню должностей перед своей фамилией он сейчас один из главных стратегов во власти, технократ и проводник инноваций.

Поэтому от него ждешь не просто констатации того, что, итак, давно всем известно, а проектов или хотя бы сигналов, об их рамках и содержании.

Аяз Баетов ожиданий не обманывает и буквально сразу дает понять о том, как и какие «инструменты ИИ» следует интегрировать в систему госуправления (прим. 24. kg -орфография и пунктуация сохранены):

« - Хочу поддержать коллег с МЮ, которые по своей инициативе решили немного поднять настроение, в первую очередь наверное самим себе)), и создали популярное сейчас видео в формате анимации в стиле Студии Гибли («Studio Ghibli-style AI images»).

= При этом, хочу обратить внимание на другой важный аспект – насколько ИИ должны использоваться в искусстве и в других сферах, надо ли как делают некоторые «бойкотировать» подобные видео или игнорировать подобные ИИ инструменты?».

Не совсем понятно, вернее, совсем не понятно в чей огород камень от Баетова, кто «бойкотирует» и «игнорирует» «подобные ИИ инструменты». Но, главное, не понятно, причем здесь министерство юстиции и как анимация в стиле студии «Гибли» помогает этому солидному органу разрабатывать и реализовывать государственную политику в сфере нормативного правового регулирования, судебно-экспертной, адвокатской, нотариальной, пробационной и уголовно-исполнительной деятельности.

Дальше Баетов задается вопросом, что значит «ИИ» для «госслужбы» и тут же на него отвечает:

«Например, я попросил, чтобы ведущим экспертам в рабочей группе Минюста/НИСИ (ответственных за анализ дебюрократизации) загрузили платный GPT Plus 4.0, это показатель эффективности!

Если какой-то текст\документ\решение генерируется ИИ, то такого сотрудника (который использует ИИ в работе) надо похвалить и поддержать, неважно кто генерирует текст – ИИ или человек, главное чтобы был результат (конечно, за исключением особых случаев, когда речь идет об авторских правах, искусстве и т.д.)».

То есть для директора Национального института стратегических инициатив использование чата GPT Plus 4.0 – это и есть внедрение «инструментов ИИ» в систему госуправления.

По крайней мере, так следует из текста. А мультики, созданные этим же GPT Plus 4.0 по заданию сотрудников министерства юстиции «для поднятия настроения» – не что иное, как «показатель эффективности».

Правительства разных стран мира уже давно согласны с тезисом Аяза Баетова о необходимости внедрения искусственного интеллекта в системы государственного управления и свои экономики. Вот только это не про использование чата GPT, пусть и по премиум подписке. Тем более, что существует большая проблема с конфиденциальностью и другими угрозами безопасности из-за чего во многих правительственных офисах чат GPT просто запрещено устанавливать на рабочих компьютерах.

Например, Эстония еще в 1997 году приняла модель цифровизации и сегодня там 99 процентов государственных услуг переведены в цифровой формат. Страна занимает первое место в Евросоюзе по кибербезопасности. 98 процентов граждан Эстонии имеют цифровые удостоверения личности, а 46,7 процентов голосуют онлайн. Все новые технологии - часть национальной стратегии Эстонии в области искусственного интеллекта и развития того, что называется «электронным государством».

Своя стратегия развития искусственного интеллекта и цифровизации есть и у Италии. Там интеграция искусственного интеллекта и, как следствие, трансформация государственного управления понимается, как путь к повышению качества жизни, экономическому росту, содействию занятости и расширению демократического участия. С 2017 года страна следует плану, направленному на развитие:

цифровых экосистем, таких как цифровое гражданство, транспорт, туризм, образование;

нематериальных инфраструктур - это работа с государственными данными, такими как банковские данные, платежные системы;

физических инфраструктур, имеются ввиду центры обработки данных, облачные хранилища и т.д.;

кибербезопасности.

В результате в Италии появился целый ряд различных проектов государственной политики:

своя электронная медицинская карта;

E-billing и PagoPA - электронная система выставления счетов и их оплаты в сфере государственных услуг;

CERT-PA - группа реагирования на компьютерные чрезвычайные ситуации (структура, отвечающая за решение вопросов безопасности в органах государственной власти).

Все эти технологии, основанные на искусственном интеллекте, направлены на улучшение качества жизни граждан Италии.

Это только два примера стран, где искусственный интеллект сделал государственные услуги доступнее, дешевле и эффективнее. Конечно, возможно и в Эстонии и в Италии сотрудники министерств тоже развлекаются созданием мультиков в стиле студии «Гибли» при помощи чата GPT. Но судя по тому, каких успехов достигли эти страны в области интеграции искусственного интеллекта в систему госуправления, делают они это в свободное от основной работы время и дома.