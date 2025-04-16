12:10
USD 87.45
EUR 99.20
RUB 1.06
Власть

Что не так с искусственным интеллектом Аяза Баетова

Фото МЮ. Изображение сгенерировано с помощью ИИ.

Министр юстиции, новый директор Национального института стратегических инициатив при Президенте КР и по совместительству заместитель председателя кабинета министров Аяз Баетов опубликовал текст под заголовком: «AI не остановить, и нужно максимально интегрировать ИИ инструмент в систему госуправления, во всех формах и форматах, где это эффективно и применимо!». 

Тема не нова. Рассуждения о цифровизации в целом, технологиях и внедрении искусственного интеллекта – модный тренд среди кыргызских чиновников разных уровней и можно было бы смело пройти мимо, потому что все говорят одно и тоже. 

Однако, к Аязу Баетову особое внимание. По факту и перечню должностей перед своей фамилией он сейчас один из главных стратегов во власти, технократ и проводник инноваций.

Поэтому от него ждешь не просто констатации того, что, итак, давно всем известно, а проектов или хотя бы сигналов, об их рамках и содержании.

Аяз Баетов ожиданий не обманывает и буквально сразу дает понять о том, как и какие «инструменты ИИ» следует интегрировать в систему госуправления (прим. 24. kg -орфография и пунктуация сохранены):
« - Хочу поддержать коллег с МЮ, которые по своей инициативе решили немного поднять настроение, в первую очередь наверное самим себе)), и создали популярное сейчас видео в формате анимации в стиле Студии Гибли («Studio Ghibli-style AI images»).

= При этом, хочу обратить внимание на другой важный аспект – насколько ИИ должны использоваться в искусстве и в других сферах, надо ли как делают некоторые «бойкотировать» подобные видео или игнорировать подобные ИИ инструменты?».

Не совсем понятно, вернее, совсем не понятно в чей огород камень от Баетова, кто «бойкотирует» и «игнорирует» «подобные ИИ инструменты». Но, главное, не понятно, причем здесь министерство юстиции и как анимация в стиле студии «Гибли» помогает этому солидному органу разрабатывать и реализовывать государственную политику в сфере нормативного правового регулирования, судебно-экспертной, адвокатской, нотариальной, пробационной и уголовно-исполнительной деятельности.

Дальше Баетов задается вопросом, что значит «ИИ» для «госслужбы» и тут же на него отвечает:
«Например, я попросил, чтобы ведущим экспертам в рабочей группе Минюста/НИСИ (ответственных за анализ дебюрократизации) загрузили платный GPT Plus 4.0, это показатель эффективности!

Если какой-то текст\документ\решение генерируется ИИ, то такого сотрудника (который использует ИИ в работе) надо похвалить и поддержать, неважно кто генерирует текст – ИИ или человек, главное чтобы был результат (конечно, за исключением особых случаев, когда речь идет об авторских правах, искусстве и т.д.)».

То есть для директора Национального института стратегических инициатив использование чата GPT Plus 4.0 – это и есть внедрение «инструментов ИИ» в систему госуправления.

 По крайней мере, так следует из текста. А мультики, созданные этим же GPT Plus 4.0 по заданию сотрудников министерства юстиции «для поднятия настроения» – не что иное, как «показатель эффективности».

Правительства разных стран мира уже давно согласны с тезисом Аяза Баетова о необходимости внедрения искусственного интеллекта в системы государственного управления и свои экономики. Вот только это не про использование чата GPT, пусть и по премиум подписке. Тем более, что существует большая проблема с конфиденциальностью и другими угрозами безопасности из-за чего во многих правительственных офисах чат GPT просто запрещено устанавливать на рабочих компьютерах.

Например, Эстония еще в 1997 году приняла модель цифровизации и сегодня там 99 процентов государственных услуг переведены в цифровой формат. Страна занимает первое место в Евросоюзе по кибербезопасности. 98 процентов граждан Эстонии имеют цифровые удостоверения личности, а 46,7 процентов голосуют онлайн. Все новые технологии - часть национальной стратегии Эстонии в области искусственного интеллекта и развития того, что называется «электронным государством».

Своя стратегия развития искусственного интеллекта и цифровизации есть и у Италии. Там интеграция искусственного интеллекта и, как следствие, трансформация государственного управления понимается, как путь к повышению качества жизни, экономическому росту, содействию занятости и расширению демократического участия. С 2017 года страна следует плану, направленному на развитие:

  • цифровых экосистем, таких как цифровое гражданство, транспорт, туризм, образование;
  • нематериальных инфраструктур - это работа с государственными данными, такими как банковские данные, платежные системы;
  • физических инфраструктур, имеются ввиду центры обработки данных, облачные хранилища и т.д.;
  • кибербезопасности.

В результате в Италии появился целый ряд различных проектов государственной политики:

  • своя электронная медицинская карта;
  • E-billing и PagoPA - электронная система выставления счетов и их оплаты в сфере государственных услуг;
  • CERT-PA - группа реагирования на компьютерные чрезвычайные ситуации (структура, отвечающая за решение вопросов безопасности в органах государственной власти).

Все эти технологии, основанные на искусственном интеллекте, направлены на улучшение качества жизни граждан Италии.

Это только два примера стран, где искусственный интеллект сделал государственные услуги доступнее, дешевле и эффективнее. Конечно, возможно и в Эстонии и в Италии сотрудники министерств тоже развлекаются созданием мультиков в стиле студии «Гибли» при помощи чата GPT. Но судя по тому, каких успехов достигли эти страны в области интеграции искусственного интеллекта в систему госуправления, делают они это в свободное от основной работы время и дома.
Ссылка: https://24.kg/vlast/326078/
просмотров: 246
Версия для печати
Материалы по теме
ChatGPT стал самым скачиваемым приложением в мире, обогнав TikTok и Instagram
Google запустит специальную версию сервисов искусственного интеллекта для детей
Аяз Баетов высказался за максимальную интеграцию ИИ в работу госорганов
Эксперты обсудили дебюрократизацию государственных органов
Две китаянки придумали, как с помощью ИИ предотвратить мошенничество
Samsung намерена интегрировать искусственный интеллект в сети 6G
От практики к теории: путь Гульжамал Усеновой в финансовой сфере
Почему конфликты на границе будут повторяться и как помочь властям — Канат Азиз
Экс-министр юстиции Уран Ахметов назначен главой НИСИ
Молодежь Кыргызстана не беспокоится о своем репродуктивном здоровье
Популярные новости
Дональд Трамп хочет за&nbsp;год депортировать 1&nbsp;миллион нелегальных мигрантов Дональд Трамп хочет за год депортировать 1 миллион нелегальных мигрантов
У&nbsp;Акылбека Жамангулова взяли деньги, чтобы выпустить на&nbsp;свободу&nbsp;&mdash; депутат У Акылбека Жамангулова взяли деньги, чтобы выпустить на свободу — депутат
Почему депутат Бакыт Сыдыков прав Почему депутат Бакыт Сыдыков прав
Генпрокурор прокомментировал массовый снос домов и&nbsp;сооружений в&nbsp;Бишкеке и&nbsp;Оше Генпрокурор прокомментировал массовый снос домов и сооружений в Бишкеке и Оше
Бизнес
ИП&nbsp;за&nbsp;несколько минут: откройте онлайн в&nbsp;приложении O!Business ИП за несколько минут: откройте онлайн в приложении O!Business
KICB поддерживает женщин-предпринимателей KICB поддерживает женщин-предпринимателей
Инструкция по&nbsp;выживанию в&nbsp;реальности. Почему социология важна именно сегодня Инструкция по выживанию в реальности. Почему социология важна именно сегодня
Корни добра: MEGA высаживает будущее в&nbsp;каждом городе Корни добра: MEGA высаживает будущее в каждом городе
16 апреля, среда
12:06
Генпрокурор не согласен с рейтингом Transparency International по коррупции в КР Генпрокурор не согласен с рейтингом Transparency Intern...
12:00
Что не так с искусственным интеллектом Аяза Баетова
11:57
В городе Ош при сносе дома пострадала девочка. На нее упал кирпич
11:47
Ремонт дорог в Бишкеке. Закрывается участок улицы Курманджан Датки
11:45
Звание «Почетный гражданин Бишкека» получили 13 человек: решение БГК